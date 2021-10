„Dancing Stars“ präsentieren „Magic Moments“ am 22. Oktober

Sieben Paare tanzen in Show fünf um den Aufstieg in die nächste Runde

Wien (OTS) - Um die „Magic Moments“ der „Dancing Stars“ dreht sich alles in der fünften Live-Show am Freitag, dem 22. Oktober 2021, ab 20.15 Uhr in ORF 1. Dabei tanzen die sieben Paare zu den Versionen von Liedern, die eine ganz besondere Bedeutung für den jeweiligen prominenten „Dancing Star“ haben. Und so müssen Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Boris Bukowski & Julia Burghardt, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Nina Kraft & Stefan Herzog, Jasmin Ouschan & Florian Gschaider sowie Faris Rahoma & Kati Kallus wieder ihr Bestes geben, um Jury – bestehend aus Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Maria Santner – und Publikum von ihrem tänzerischen Können zu überzeugen. Die Songs werden in dieser Sendung nicht vom Orchester gespielt, da es um genau die Versionen geht, die bleibenden Eindruck im Leben der Kandidatinnen und Kandidaten hinterlassen haben. Moderiert wird der ORF-1-Tanzevent von Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.

„Dancing Stars – backstage“ – Silvia Schneider präsentiert das TV-Magazin zum Tanzevent im Vorabend von ORF 1

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des glamourösesten Ballsaals des Landes! Silvia Schneider, die selbst im Vorjahr im Finale des ORF-Tanzevents stand, präsentiert jeden Freitag um 18.10 Uhr in ORF 1 bei „Dancing Stars – backstage“ den Show-Alltag der prominenten Tanzpaare: Ein Rad hat er bei „Dancing Stars“ noch nicht geschlagen, aber dafür eine Sambarolle getanzt. Ex-Radprofi Bernhard Kohl lädt Silvia Schneider zum schweißtreibenden Talk am Radl ein.

Musikauswahl und Votingnummern

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Maria Santner. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 02: Kristina Inhof & Dimitar Stefanin tanzen zu „Physical“ (Dua Lipa)

Paar 05: Bernhard Kohl & Vesela Dimova tanzen zu „The Final Countdown“ (Europe)

Paar 06: Nina Kraft & Stefan Herzog tanzen zu „Feeling Good“ (Michael Bublé)

Paar 07: Faris Rahoma & Kati Kallus tanzen zu „Let’s Dance“ (Live-Version Tina Turner u. David Bowie)

Paar 08: Jasmin Ouschan & Florian Gschaider tanzen zu „This Is Me“ (Leela James)

Paar 09: Boris Bukowski & Julia Burghardt tanzen zu „Tanz mit mir!“ (Boris Bukowski)

Paar 10: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi tanzen zu „Ultraleicht“ (Andreas Bourani)

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

„Dancing Stars“ wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Für das blinde und sehbehinderte Publikum werden die Elemente der Bildsprache und die Emotionen im Ballroom durch jeweils zwei Audiokommentator/innen live erlebbar gemacht. Alexandra Kloiber-Kamer, Bernd Kainz und Gregor Waltl begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale, um durch akustische Bildbeschreibungen die Farben und die Machart der Kostüme, die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte zu transportieren. Der live gesprochene Audiokommentar wird durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek (live und sieben Tage on demand) hörbar gemacht.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

