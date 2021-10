Programm für die Herbstferien im Museum Niederösterreich

Kreativstationen, Museumsakademie und Familienführungen

St. Pölten (OTS/NLK) - In den Herbstferien lädt das Museum Niederösterreich in St. Pölten von Montag, 25. Oktober, bis Dienstag, 2. November, täglich - und damit auch den ansonsten geschlossenen Montagen 25. Oktober und 1. November - von 9 bis 17 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Darüber hinaus bieten die Herbstferien auch eine ideale Gelegenheit, um im Haus der Geschichte 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu erleben, im Haus für Natur über 40 lebenden Tierarten zu begegnen, in der Sonderausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ selbst aktiv zu werden oder in der Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt in den Ferien frei.

In den Herbstferien starten jeweils um 14 Uhr Familienführungen -abwechselnd durch das Haus der Geschichte und das Haus für Natur. Bei den täglichen wechselnden Kreativstationen können Kinder jeweils zwischen 13 und 17 Uhr ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Auf dem Programm stehen dabei die Themen „Bunte Holzgirlande“ (Montag, 25. Oktober), „Herbstliche Tischlandschaften“ (Dienstag, 26. Oktober), „Schau-huuhuu-rige Eulen“ (Mittwoch, 27. Oktober), „Flatternde Fledermäuse“ (Donnerstag, 28. Oktober), „Monsterartige Stiftehalter“ (Freitag, 29. Oktober), „Unheimliches Mumienlicht“ (Samstag, 30. Oktober), „Gruseliger Fensterkürbis“ (Sonntag, 31. Oktober), „Tierische Waldmasken“ (Montag, 1. November) und „Stürmische Pop-Up-Karte“ (Dienstag, 2. November).

Für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren hat zudem von Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Oktober, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr die Museumsakademie für Kids ihre Pforten geöffnet. Der erste Tag befasst sich mit der Wildnis Stadt, der zweite Tag mit dem Jahrhundert des Sports, und der dritte Tag widmet sich der Vogelkunde.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/ferien.

