AVISO: Zukunft Europas aus der Sicht der Jugend des Westbalkans

Livestream zu Jugendveranstaltung am 28. Oktober im Rahmen der EU-Zukunftskonferenz

Wien (PK) - Im Rahmen der europaweit im Mai 2021 gestarteten "Konferenz zur Zukunft Europas" beteiligt sich das österreichische Parlament mit mehreren Initiativen am Diskussionsprozess für die zukünftige Gestaltung und Ausrichtung der Europäischen Union. So wird auf Einladung des EU-Unterausschusses des Nationalrats und des Europaausschusses der französischen Nationalversammlung in je einem Zusammentreffen von Jugendlichen aus sechs Staaten des Westbalkans gemeinsam mit österreichischen und französischen Jugendlichen unter Einbindung von Parlamentsabgeordneten beider Länder das Thema "Die Zukunft Europas aus der Sicht der Jugend des Westbalkans" beleuchtet.

Die erste Diskussionsveranstaltung findet am 28. Oktober 2021 in Wien statt. Zur Debatte steht etwa, was die Europäische Union beitragen kann, um starker Abwanderung der Jugend aus den Westbalkanländern entgegen zu steuern. Außerdem soll erörtert werden, worin Jugendliche die größten Herausforderungen für ihre Heimatländer sehen, um die EU-Beitrittschancen zu beschleunigen. Thema werden auch die Erwartungen seitens der Jugend an die Mitgliedstaaten der EU und die EU-Institutionen sein. Die Ergebnisse der Veranstaltung sollen in die Debatte auf europäischer Ebene einfließen.

Die Diskussionsveranstaltung am 28. Oktober 2021 in Wien wird von 14.00 bis 17.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal des österreichischen Parlaments OeParl in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) live übertragen. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) mbu

