FPÖ – Kickl/Kaniak: Lockdown für Ungeimpfte kommt immer näher

Gesundheitsminister Mückstein deutet im ZiB2-Interview Maßnahmen für Ungeimpfte an

Wien (OTS) - Die schwarz-grüne Bundesregierung setzt ihren Angriff auf jene Menschen fort, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht impfen lassen können oder wollen. Zu dieser Einschätzung gelangten heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Gerhard Kaniak. Mückstein lehnte im Interview Maßnahmen für Geimpfte ab und stellte Einschränkungen für Geimpfte in Abrede. „Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass offenbar sehr wohl über Maßnahmen für nicht geimpfte Menschen nachgedacht werden. Nach der 3G-Regel im Büro kommt nun offenbar der nächste völlig evidenzbefreite Anschlag auf die Menschen. Das ist Impf-Apartheid in Reinkultur“, befürchtete der FPÖ-Klubobmann.

Anstatt die Blickrichtung nach vorne zu richten, krame der Gesundheitsminister all jene Maßnahmen hervor, die schon in der Vergangenheit nichts gebracht hätten, so Gerhard Kaniak: „In der Zeit Lockdowns und der Ausgangssperren haben sich die Menschen in den privaten Bereich geflüchtet, wo sie dann gänzlich ohne Rücksicht auf Abstandsregeln ihre sozialen Kontakte gepflegt und auch gefeiert haben. Minister Mückstein hat aus den Fehlern seines Vorgängers Anschober offenbar nichts gelernt.“

Die beiden FPÖ-Politiker lehnen es entschieden ab, mit Maßnahmen wie 3G m Arbeitsplatz und einem geplanten Lockdown für Geimpfte eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Herbert Kickl: „Ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist die persönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Impfen auf Zuruf der Politik ist fahrlässig. Jeder Mensch muss nach Abwägen von Für und Wider – in der Regel mit dem Arzt des Vertrauens – entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Repressalien für all jene, die sich dagegen entscheiden, stehen im krassen Widerspruch zu unseren Grund- und Freiheitsrechten.“

FPÖ-Bundesparteiobmann fordert daher, dass der 26. Oktober 2021 ein „Tag der Freiheit“ werden soll: „An diesem Tag sollen alle Coronamaßnahmen fallen und Österreich wieder zur alten Normalität zurückkehren. Die Menschen in unserem Land sind mündig genug, um auf vernünftige und verantwortungsbewusste Weise mit dem Virus zu leben.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at