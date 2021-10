Die Wahl der neuen Oö. Landesregierung live aus dem Linzer Landhaus

Samstag, 23. 10. 2021 ab 9.50 Uhr lokal in ORF 2 (OÖ)

Linz (OTS) - Am Samstag, 23. Oktober 2021 konstituiert sich der Oö. Landtag mit der Wahl und Angelobung des Landeshauptmannes und der Regierungsmitglieder. Nicht nur in der Oö. Landesregierung gibt es aufgrund des Wahlergebnisses Veränderungen, sondern auch bei den Abgeordneten. Der ORF Oberösterreich überträgt diese Sitzung ab 9.50 Uhr lokal in ORF 2 (OÖ).

Für den ORF Oberösterreich wird Klaus Obereder die Übertragung kommentieren. Als Experten werden der Verfassungsrechtler Andreas Janko und der Meinungsforscher David Pfarrhofer die Übertragung mitgestalten.

Die konstituierende Sitzung des Oö. Landtags wird auch online unter folgendem Link übertragen: https://www.ots.at/redirect/landtag1

Rückfragen & Kontakt:

ORF Oberösterreich

Landesdirektion

+43 (0)732/6900-24211

landesdirektion.ooe @ orf.at

ooe.ORF.at