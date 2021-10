SOS Mitmensch: Andreas Khol für rasche Einbürgerung hier geborener Kinder

ÖVP-Politiker war als Kind selbst staatenlos

Wien (OTS) - ÖVP-Politiker Andreas Khol hat sich bei einer Staatsbürgerschafts-Diskussion auf der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die rasche Einbürgerung hier geborener Kinder ausgesprochen. „Ich bin der Meinung, dass man alles dafür tun muss, damit hier geborene Kinder möglichst rasch die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten“, erklärte Khol, als er auf die schwierigen Einbürgerungsbedingungen für in Österreich geborene Kinder nichtösterreichischer Eltern angesprochen wurde.

Khol zeigte sich insbesondere von der Situation der mehr als 12.000 in Österreich geborenen und hier lebenden Kinder und Jugendlichen betroffen, die staatenlos sind bzw. deren Staatsbürgerschaft ungeklärt ist. Er werde sich kundig machen, wie ein erleichterter Zugang zur Staatsbürgerschaft für diese Kinder und Jugendlichen aussehen könnte, versprach der ÖVP-Politiker. Khol berichtete, dass er als Kind selbst von Staatenlosigkeit betroffen gewesen sei. Die Erleichterung für ihn und seine Familie sei sehr groß gewesen, als sie Dank eines erleichterten Verfahrens im Jahr 1949 die österreichische Staatsbürgerschaft erhielten, so Khol.

„Mich hat die Erzählung von Khol über seine Kindheit als Staatenloser sehr berührt. Khol hat eindrücklich dargelegt, dass diese Jahre von Rechtlosigkeit und großer Unsicherheit geprägt waren. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass sich Khol jetzt für eine rasche Einbürgerung von in Österreich geborenen Kindern einsetzen will“, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. Er hoffe, dass das ein Wendepunkt innerhalb der ÖVP sei, die sich bisher gegen Erleichterungen bei der Staatsbürgerschaftsvergabe an hier geborene Kinder gesperrt habe, so Pollak.

Fast 40.000 Menschen unterstützen die #hiergeboren-Initiative von SOS Mitmensch für ein faires Staatsbürgerschaftsrecht für hier geborene und hier aufgewachsene Kinder und Jugendliche.

