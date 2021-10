Xinhua Silk Road: Die klassischen handwerklichen Möbel aus Südostchinas Xianyou beschleunigen die Internationalisierung

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Möbelhändler in Houston in den Vereinigten Staaten unterzeichnete kürzlich eine Vereinbarung über den Kauf von 280 klassischen handwerklichen Möbeln aus dem Kreis Xianyou in der Stadt Putian in der südostchinesischen Provinz Fujian, was einen weiteren Durchbruch für Chinas heimische Mahagoniindustrie in den letzten Jahren nach ihrem erfolgreichen Export in ausländische Märkte wie die Europäische Union und Australien darstellt.

Die Handwerkskunst der klassischen handwerklichen Möbel im Kreis Xianyou, auch Xianzuo genannt, ist eine geniale Verschmelzung von traditioneller chinesischer Malerei, Schnitzkunst und Möbelherstellung. Es ist das Erbe und die Innovation der klassischen Möbelstile der Ming- und Qing-Dynastien.

Die Handwerkskunst von Xianzuo, die als Hauptstadt des klassischen chinesischen Möbelhandwerks und als Welthauptstadt des klassischen chinesischen Möbelhandwerks bekannt ist, wurde in die Liste des nationalen Schutzes des immateriellen Kulturerbes und in die erste Reihe der nationalen Liste zur Wiederbelebung des traditionellen Handwerks aufgenommen. Die Handwerkskunst von Xianzuo hat bei den APEC-Treffen in Peking, der Expo 2015, dem neunten BRICS-Gipfel usw. glänzende Auftritte gehabt. Sie wurde als nationales Geschenk ausgewählt und hat in der ganzen Welt große Aufmerksamkeit erregt.

Als Reaktion auf Chinas Belt and Road Initiative haben die Handwerksbetriebe in Xianzuo aktiv das internationale Geschäft entwickelt und ihre internationalen Vertriebsnetze ausgebaut.

In den letzten Jahren hat der Kreis Xianyou alles daran gesetzt, die integrierte und innovative Entwicklung der Kunsthandwerksbranche zu fördern und die Transformation und Entwicklung in Richtung Digitalisierung, Intelligenz, Popularisierung und Internationalisierung zu beschleunigen, um das Kunsthandwerk von Xianzuo in der Welt bekannt zu machen.

