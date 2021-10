„KinoSaurier. Fantasie & Forschung“ – Die neue Sonderausstellung im NHM Wien ist eröffnet!

Wien (OTS) - Die neue Ausstellung „KinoSaurier. Fantasie & Forschung“, die in den Sonderschauräumen des NHM Wien gezeigt wird, wurde am 19. Oktober 2021 von Vizekanzler Mag. Werner Kogler feierlich eröffnet und ist bis 18. April 2022 zu sehen. Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Landesmuseum Hannover entstanden und thematisiert Dinosaurier, die zwar seit 66 Millionen Jahren ausgestorben sind, jedoch fixer Bestandteil der Kinogeschichte sind.



Mit Allosaurus-Begrüßung und Fanfarenklängen wurden die Eröffnungsgäste an diesem feierlichen Abend empfangen. Vizekanzler und Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport Mag. Werner Kogler eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, den Kurator*innen Dr. Annette Richter (Landesmuseum Hannover) und Dr. Daniel Hercenberger (Filmmuseum Düsseldorf), Dr. Mathias Harzhauser (NHM Wien) und Dr. Ursula Göhlich (NHM Wien).



"Ich gratuliere zur Ausstellung 'KinoSaurier'! Damit ist dem Naturhistorischen Museum und seinen Partnerinnen und Partnern Großartiges gelungen: Die Faszination für Tyrannosaurus rex, Velociraptor und ihre Verwandten wird mit höchster wissenschaftlicher Kompetenz zusammengeführt. Das Ergebnis sollte man sich nicht entgehen lassen!", so Vizekanzler Mag. Werner Kogler über die frisch eröffnete Ausstellung.



„Die neue Ausstellung ist in großartiger Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Hannover entstanden und spiegelt die Zusammenhänge zwischen paläontologischer Forschung und der Saurier-Darstellung in der Kinogeschichte anhand vieler Filmbeispiele sehr eindrücklich und unterhaltsam wider! Man taucht richtig ein in die verschiedenen Welten, von den Anfängen der Saurier-Animation, über ,King Kong‘ bis zu ,Jurassic World‘ und unserem ganz neuen, 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus-Skelett!“, betonte NHM Wien-Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland.



Die Schweizerische Botschaft war mit der Gesandten Barbara Schedler Fischer vertreten, um den Plateosaurus, der zwei Jahre am NHM Wien präpariert und nun in der Ausstellung aufgebaut wurde und als Dauerleihgabe des Sauriermuseums Frick in der Schweiz im NHM zu sehen ist, nun live zu bewundern.



Neben Mag. Markus Roboch (wirtschaftlicher Geschäftsführer des NHM Wien), feierten auch Mag. Jakob Illera (INSEQ Design, Architekt der Ausstellung), Dipl.-Ing. Günter Nikodim (Animationskünstler und Gestalter des Ausstellungs-Spots), Prof. Markus Fischmann (Leiter der Hochschule Hannover, die zahlreiche Videos und Modelle in der Ausstellung erstellten) sowie die Kuratoriumsmitglieder Prof. DI Dr. Seidler, Dr. Gabrielle Costigan, MBA und MMag. Bernhard Mazegger



Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Bläserquintett der Akademischen Bläserphilharmonie Wien – Sebastian Bürger, Johannes Gneißl, Johannes Hoffmann, Jakob Jachim und Bernhard Neustifter – mit Musik aus „The Flintstones“ und „Jurassic Park“, die die Eröffnungsgäste in der Kuppelhalle des Naturhistorischen Museums Wien in die richtige Saurier-Stimmung brachte.



Die Ausstellung „KinoSaurier. Fantasie & Forschung“ ist bis 18. April 2022 zu sehen, mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm über diese gesamte Laufzeit. Neben Führungen, Vorträgen, Workshops oder Meet a Scientist und Dino-Shows im neuen Deck 50 können sich filmbegeisterte Besucher*innen auch auf das „DinoKino“ freuen: ein Saurier-Filmfestival am 30. Oktober 2021 und 19. Februar 2022 im NHM Wien, kuratiert von Mag. Marija Milovanovic (LEMONADE FILMS).





„KinoSaurier“ auf der Museumswebsite, inklusive Rahmenprogramm:

https://www.nhm-wien.ac.at/kinosaurier

Bericht auf science.apa.at:

https://science.apa.at/power-search/301289297272522906

Pressematerial:

https://www.nhm-wien.ac.at/presse/ausstellungen2021/kinosaurier





