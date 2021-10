Bettina Vollath gratuliert Alexei Nawalny zum Sacharow-Preis

EU-Menschenrechtspreis für Stärkung von Demokratie und Menschenrechten in Russland

Wien (OTS/SK) - „Der diesjährige Sacharow-Preis geht an den russischen Oppositionellen und Anti-Korruptions-Aktivisten Alexei Nawalny. Damit setzt die EU ein Zeichen gegen staatliche Repression unter Präsident Putin und stärkt der gesamten russischen Oppositionsbewegung, den freien Medien und der liberalen Zivilgesellschaft den Rücken. Die russische Führung schreckt vor nichts zurück, das hat der Fall Nawalny gezeigt, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Die Namen Politkowskaja, Nemzow und Skripal hallen deutlich nach. Zwar gibt es an Nawalnys politischen Positionen auch berechtigte Kritik, ihnen gilt der Preis aber nicht. Nawalny wird nach einem politisch gesteuerten Prozess ungerechtfertigterweise die Freiheit entzogen. Und das nur, weil er den Machtmissbrauch der russischen Führung offen angeprangert hat. Damit ist er zu einer Symbolfigur der politischen Opposition geworden und ein Symbol für Demokratie und geistige Freiheit in Russland. Diesem Engagement ist der EU-Menschenrechtspreis gewidmet. Alexei Nawalny muss umgehend freigelassen werden", sagt die SPÖ-Abgeordnete Bettina Vollath, Mitglied im Menschrechts-Ausschuss des EU-Parlaments.****



Der renommierte Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jährlich vom Europaparlament verliehen und ist der wichtigste Menschenrechtspreis der EU. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird in feierlicher Zeremonie in der Dezember-Plenartagung durch den Präsidenten des EU-Parlaments persönlich an die Gewinner*innen verliehen. Die Preisträger*innen werden ins EU-Parlament eingeladen und erhalten das Wort im Plenum. (Schluss) sc

