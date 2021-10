Neuausrichtung: ESIM Chemicals konzentriert sich auf den wachsenden Markt der Auftragssynthesen von Spezialchemieprodukten

Durch die Spezialisierung auf das Custom-Manufacturing-Geschäft legen wir den Unternehmensfokus auf einen Wachstumsmarkt. Das Ziel dieser strategischen Neuausrichtung ist es, unsere international führende Marktposition in den nächsten Jahren weiter auszubauen Dr. Frank Wegener, CEO ESIM Chemicals

Linz (OTS) - Mit 19.10.2021 schließt ESIM Chemicals den Verkauf des Geschäftsbereichs IM an das US-Unternehmen Vertellus ab und konzentriert sich ab sofort auf die Entwicklung und Herstellung von Spezialchemieprodukten sowie die Prozessentwicklung und Herstellung von komplexen Molekülen. „ Durch die Spezialisierung auf das Custom-Manufacturing-Geschäft legen wir den Unternehmensfokus auf einen Wachstumsmarkt. Das Ziel dieser strategischen Neuausrichtung ist es, unsere international führende Marktposition in den nächsten Jahren weiter auszubauen “, so die ambitionierten Pläne von Dr. Frank Wegener, CEO ESIM Chemicals. Das im Linzer Chemiepark ansässige Unternehmen zählt bereits jetzt zu den Top-3-Lieferanten für hochkomplexe Moleküle für unterschiedlichste Anwendungen weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/30Nl4mF

Rückfragen & Kontakt:

Impuls Kommunikation | Franziska Dopona

franziska @ impulskommunikation.at | Tel. +43 676 3602275