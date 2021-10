ÖAMTC: Staus wegen Gleisbauarbeiten am Mariahilfer Gürtel

Richtung Tangente nur einspurig befahrbar – Verbindungsfahrbahn gesperrt

Wien (OTS) - Von Freitag, 22. Oktober, 18, bis Mittwoch, 27. Oktober, 5 Uhr, befürchten die ÖAMTC-Experten am Inneren und Äußeren Gürtel im Bereich Westbahnhof zeitweise erhebliche Staus. Grund sind Gleisbauarbeiten.

In Fahrtrichtung A23 steht den Verkehrsteilnehmern am Äußeren Gürtel/Mariahilfer Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Verbindungsfahrbahnen am Europaplatz zwischen der inneren und äußeren Mariahilfer Straße sind von 22. Oktober bis 2. November gesperrt.

Der ÖAMTC rechnet mit Staus vor allem am Äußeren Gürtel, auf Querverbindungen wie Felberstraße - Stollgasse, Hütteldorfer Straße – Urban-Loritz-Platz und Mariahilfer Straße. Auch am Inneren Gürtel müssen sich Verkehrsteilnehmer in Geduld üben. Die Experten empfehlen, den Bereich großräumig zu umfahren bzw. sich alternative Wege zu suchen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage:

www.oeamtc.at/verkehrservice

(Schluss)

Dittrich/Lasser

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at