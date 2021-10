Herbstferien-Programm auf Schloss Hof

Ab 23. Oktober eine Woche lang im Zeichen von Halloween

St. Pölten (OTS/NLK) - Ganz im Zeichen von Halloween steht das Herbstferien-Programm auf Schloss Hof, das von Samstag, 23., bis Sonntag, 31. Oktober, Gruselspaß für die ganze Familie verspricht: So treiben im Grusel-Irrgarten Hexen, Vampire, Geister und Gespenster ihr Unwesen, trifft man auch bei einer Alpakawanderung (Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr) gespenstische Gestalten und können kleine und große Hexen bzw. Hexenmeister bei einem Besen-Parcours ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

In die geheimnisvolle Welt der Vampire entführt Gernot Kranner am Samstag, 23., und Sonntag, 31. Oktober, jeweils ab 11 und 15 Uhr mit dem Mitsing-Musical „Das kleine Vampir-ABC“. Am Samstag, 30. Oktober, führt zudem Kasperl & Co. ab 12, 13.30 und 15 Uhr das Stück „Der Zauberkürbis“ auf. Außerdem werden eine Gespenster-Bastelwerkstatt (jeweils von 11 bis 17 Uhr), Fahrten mit einer Gruselkutsche (von Samstag, 23., bis Dienstag, 26. Oktober, sowie am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr) und Fotostationen für schaurig-lustige Erinnerungsfotos geboten.

Nähere Informationen und Reservierungen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

