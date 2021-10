Kürbiskernöl-Championat 2021: Newcomer belegten die Stockerlplätze

Agrarunion Südost ist "Ölmühle des Jahres"

Graz (OTS) - Der gestrige Nachmittag und Abend gehörte dem steirischen Kürbiskernöl. Aus den Top-20-Ölen des Landes erkostete eine 80-köpfige Expertenjury mit viel Prominenz in der Landesberufsschule für Tourismus Bad Gleichenberg die besten Kernöle des Landes. Veranstalter waren die Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark und die Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Den Sieg in dieser Königsdisziplin holte sich völlig überraschend der Jagerberger Nebenerwerbsbauer Andreas Lückl, der erst vor fünf Jahren mit dem Kürbisanbau begonnen hat und dessen perfektes Öl die Jury bei der verdeckten Verkostung beeindruckte. Platz zwei ging an die Vollprofis Bianca und Gerald Malli aus Bad Schwanberg, die - gleich wie der Champion - erst vor fünf Jahren in die professionelle Kürbiskernölproduktion einstiegen. Platz drei belegten Andrea und Karl Koch aus St. Martin im Sulmtal, die ebenfalls zum ersten Mal in der Champions-League der Top 20 mitspielten. Den erstmals vergebenen Titel "Ölmühle des Jahres" holte sich die Agrarunion Südost mit ihrer Ölmühle in Grabersdorf, die erfolgreich von Sepp Christandl geführt wird. Star-Juror Johann Lafer bezeichnete das steirische Kürbiskernöl als besonderes Juwel, das in der Spitzengastronomie weltweit Einzug gehalten hat.

Die Stockerlplätze

Innerhalb von fünf Jahren hat sich Andreas Lückl zum Kürbiskernöl-Vollprofi entwickelt. Erstmals schaffte er es in die Top-20-Runde der besten Kernöle des Landes und holte sich gleich den begehrten Titel "Kürbiskernöl-Champion 2021/22". Mittlerweile kultiviert der Nebenerwerbsbauer, der auch als Mechaniker arbeitet, auf 5 ha den steirischen Ölkürbis. "Für mich ist der Sieg sehr überraschend. Ich habe damit nicht gerechnet", freut sich Lückl über den Triumph in dieser Königsklasse. "Der gute Geschmack meines Kernöls ist bei den Kunden sehr beliebt. Das ist auch die Triebfeder, die Anbaufläche in den nächsten Jahren um einiges auszudehnen", verrät Lückl. Verkauft wird ab Hof oder per Versand. Kontakt: Andreas Lückl, E-Mail: andreas.lueckl@gmx.at, Tel-Nr.: 0664/1245586.

Auch Bianca und Gerald Malli stiegen heuer erstmals in die Top-20-Champions-League auf und erzielten gleich beim ersten Anlauf Platz zwei. "Wir haben gehofft, aber nicht wirklich damit gerechnet, auf einem Stockerlplatz zu landen", erzählten gestern Abend die strahlenden Vize-Champions. Auch sie haben sich in den vergangenen fünf Jahren zu Vollprofis entwickelt. "Bei allen fünf Landesprämierungen, an denen wir teilgenommen haben, erzielten wir die Höchstpunkteanzahl", sind Bianca und Gerald Malli stolz auf ihre Leistungen. Die Vollerwerbsbauern sind auch begnadete Schafhalter, deren 400 Schafe und Lämmer die steilen Hänge der Koralm beweiden. Der zweite Platz ist auch ein Turbo für die Errichtung eines neuen Hofladens, der zu Ostern 2022 eröffnet werden soll. Dort wird es nicht nur Kürbiskernöl geben, sondern auch Lammfleisch-Spezialitäten, hausgemachte Sirupe und Apfelsäfte. Derzeit wird das Kürbiskernöl ab Hof sowie per Versand verkauft und hat bereits Abnehmer in Sri Lanka, Kalifornien, Großbritannien und Rumänien. Kontakt: Bianca und Gerald Malli, E-Mail: gerald.malli@gmx.at, Tel-Nr.: 0650/7327389.

Auch Andrea und Karl Koch schafften erstmals den dritte Platz in der Champions-League der besten 20 Kürbiskernöle in der Steiermark. "Für uns war es die Überraschung des Jahres. Wir haben nicht damit gerechnet, weil alle Top-20-Öle sehr gut sind - wir sind überglücklich", erzählen die strahlenden Drittplatzierten. Die Vollerwerbsbauern, die auch mit dem Bio-Weinbau begonnen haben, setzen, gleich wie der Champion und die Zweitplatzierten, auf absolute Frische ihres Kürbiskernöls. "Wir pressen alle 14 Tage, um unseren Kunden immer frisch gepresstes Öl anbieten zu können", heben die beiden hervor. Die Drittplatzierten sind besonders stolz auf das von der EU geschützte Steirische Kürbiskernöl g.g.A.: "Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal - wir sind mit unserem Kernöl weltweit nicht austauschbar." Das ist eine wichtige Grundlage für die Hofnachfolge, die Tochter Verena (17) anstrebt, und dafür, dass diese Sparte am Hof weiter ausgebaut wird. Kontakt: Andrea und Karl Koch, E-Mail: wein.oel@aon.at, Tel-Nr.: 0650/6660268.

"Ölmühle des Jahres 2021/22" ausgezeichnet

Erstmals wurde beim Kürbiskernöl-Championat auch die "Ölmühle des Jahres" vor den Vorhang geholt. Denn ein gutes Kürbiskernöl kommt nur dann in die Flasche, wenn alle Arbeitsschritte perfekt durchgeführt werden: die Kulturführung am Feld, die Ernte, die Trocknung und Lagerung sowie das schonende Rösten und achtsame Verpressen der Kerne. Die Ölmühle der Agrarunion Südost wird umsichtig von Sepp Christandl geführt, der sich als Dienstleister für etwa 400 Kürbisproduzenten aus der näheren Umgebung sieht und jährlich mit seinem neunköpfigen Team rund 1 Mio. kg Kürbiskerne im Lohnverfahren verpresst. Chistandl: "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung der geleisteten Arbeit, wir sind auf diesen Titel richtig stolz." Obmann Alois Hausleitner ergänzt optimistisch: "Wenn neue Kapazitäten notwendig sind, dann sind Erweiterungen überlegenswert."

Star-Juror Johann Lafer und großes Hauben-Aufgebot

Stargast und Juror beim gestrigen Kürbiskernöl-Championat 2021/22 war der beliebte Sterne-Koch Johann Lafer, der die Spitzengastronomie in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt hat. Als Steirer hat Lafer eine besondere Affinität zum Kürbiskernöl: Auf allen seinen beruflichen Stationen hat er mit großer Freude und Überzeugung seine kulinarischen Kompositionen mit steirischem Kürbiskernöl verfeinert. Mehr als 20 heimische Spitzenköche waren als Juroren aktiv, darunter: Hans-Peter Fink (Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen), Dominik Stolzer (Küchenchef Sacher), Johann Papst (Restaurant Steirerhof), Erich Pucher (3 Hauben), Yvonne und Patrick Spenger (Kochschule Pur), Dominik Fitz (Konditorei Fitz).

Auch zahlreiche weitere Haubenköche wie Christof Widakovich (El Gaucho, El Pescador u. a.), Christian Übeleis (Restaurant zum Forsthaus), Franz und Karl Rosenbauch (Rosenbauch's Restaurant) waren mit dabei. Als Juroren fungierten auch ORF-Programmchefin Sigrid Hroch, ÖSV-Star Conny Hütter sowie SK Sturm Graz-Geschäftsführer Thomas Tebbich, Talente-Manager Günther Neukirchner von SK Sturm, LK Steiermark-Vizepräsidentin Maria Pein, Landesbäuerin Viktoria Brandner sowie LK Steiermark-Direktor Werner Brugner.

