Korosec: Misswirtschaft im Gesundheitsbereich setzt sich fort

Massive Kostensteigerungen bei der Sanierung der Wiener Spitäler – Anfrage an Stadtrat Hacker um für nötige Aufklärung zu sorgen

Wien (OTS) - „Die Stadt schafft es einfach nicht, sorgsam mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener umzugehen. Nicht anders ist es zu erklären, dass die geplanten Kosten für die Sanierung der Wiener Spitäler offensichtlich ins Unermessliche steigen“, so die Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien, Gemeinderätin Ingrid Korosec angesichts der aktuellen Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

Es sei mehr als offensichtlich, dass man hier wieder einmal völlig planlos und ohne die dafür nötige Professionalität agiert. Bezeichnend sei in diesem Zusammenhang, dass man sich seitens des Gesundheitsressorts offensichtlich wieder einmal taub stellt und diese bedenklichen Entwicklungen nicht kommentieren will.

„Ein derartiges Desaster wie das Milliardengrab Krankenhaus Nord, bei dem der Rechnungshof 8.000 Baumängel festgestellt und das mindestens eine halbe Milliarde Euro mehr als geplant gekostet hat, darf sich schlichtweg nicht wiederholen. Wir werden daher in der gegenständlichen Causa auch eine schriftliche Anfrage an Stadtrat Hacker einbringen um hier für die nötige Aufklärung zu sorgen“, so Korosec abschließend.

