Opernstar Anna Netrebko veröffentlicht ihr erstes Buch

Der Prachtband »Der Geschmack meines Lebens« mit persönlichen Geschichten und Lieblingsrezepten ist soeben im Molden Verlag erschienen

Wien (OTS) - »Die Rezepte, die Fotos, die mich beim Kochen zeigen – das alles gibt sehr gut meinen Lebensstil wieder«, zeigt sich Anna Netrebko begeistert. Verlegerin Elisabeth Stein hat dem Opernstar das erste Exemplar ihres Buches »Der Geschmack meines Lebens« mit persönlichen Geschichten und Lieblingsrezepten überreicht, das diese Woche im Molden Verlag erscheint. »Kochen ist für mich ein kreativer Akt. Ich weiß um den Wert von guten Zutaten, guter Küche und schätze dabei beides, die aufwändigen wie die ganz einfachen Gerichte. Und zusammenkommen, zusammen essen – das ist Austausch von guter, positiver Energie. Aber vor allem liebe ich es, zu essen!« ergänzt Netrebko lachend.

Die Sängerin erzählt in ihrem biografischen Kochbuch, wie es ihr gelingt, Familie und Gesangskunst, Privates und Berufliches im Gleichgewicht zu halten. Und blickt mit jedem ihrer persönlichen Herzensrezepte zurück auf fünf erfolgreiche und turbulente Lebensjahrzehnte.

»Es freut uns außerordentlich, dass wir Anna Netrebko bei ihrem ersten Buch begleiten durften«, so Elisabeth Stein. »Sie ist eine außergewöhnliche, starke Frau und eine Künstlerin – auf der Bühne und in der Küche. »Der Geschmack meines Lebens« ist ein weiteres Werk von und zu großartigen, mutigen und ungewöhnlichen Frauen in unserem Verlagsprogramm.«

Anna Netrebko: DER GESCHMACK MEINES LEBENS

160 Seiten, EUR 30,00 ISBN 978-3-222-15081-4, Molden Verlag 2021

