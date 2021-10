„Eco“: Eine schöne Bescherung – sind Weihnachtsgeschenke durch Lieferengpässe gefährdet?

Außerdem am 21. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2: Faktencheck Steuerreform – wer gewinnt, wer verliert

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Eine schöne Bescherung: Sind Weihnachtsgeschenke durch Lieferengpässe gefährdet?

Hohe Nachfrage und Logistikprobleme führen weltweit zu Lieferengpässen. Wer erst kürzlich ein Elektrogerät, ein Fahrrad oder ein Auto bestellt hat, kennt das Problem: Die Lieferung dauert oft Wochen und Monate. Das könnte Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen im Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung machen. Denn wenn einzelne Produkte nicht oder nicht rechtzeitig lieferbar sind, bleiben viele Regale leer. Was bedeuten die Lieferschwierigkeiten für unsere Weihnachtsgeschenke, für das Wirtschaftswachstum und wie lange ist noch mit Lieferengpässen zu rechnen? Bericht: Hans Wu, Astrid Petermann.

Faktencheck Steuerreform: Wer gewinnt, wer verliert

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Bundeskanzler von der größten Steuerentlastung der Zweiten Republik spricht. Das große Rechnen hat begonnen. Wer sind also die Gewinner und wer die Verlierer dieser Steuerreform, die sich in einem Punkt wesentlich unterscheidet? CO2 bekommt einem Preis. Wer die Luft mehr verschmutzt, soll mehr zahlen. Soziale Härtefälle sollen mit dem Klimabonus abgefedert werden. „Eco“ hinterfragt, wie repräsentativ die Fallbeispiele sind, mit denen die Regierung ihre Steuerreform untermauert, und wer das am Ende zahlen wird. Bericht: Werner Jambor, Michael Mayrhofer.

Büro statt Schule: Wenn Lehrkräfte die Seite wechseln

Für sieben Lehrerinnen und einen Lehrer hat das aktuelle Schuljahr alles andere als gewöhnlich begonnen. Sie wechseln für ein Jahr in die Privatwirtschaft – raus aus dem Klassenzimmer, rein in ein Unternehmen. Die „Initiative Seitenwechsel“ macht das möglich. „Eco“ hat zwei Lehrerinnen dabei begleitet. Was können die Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Jahr wirklich lernen, wie sollen die Schulen davon später profitieren und warum machen Unternehmen da eigentlich mit? Bericht: Michael Mayrhofer.

