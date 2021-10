Gurgeln für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

LEAD Horizon stellt PCR-Tests und Software für 3G-Nachweis für Unternehmen zur Verfügung

Wien (OTS) - Die 3G-Regel am Arbeitsplatz steht vor der Tür. Viele Unternehmen sind bereits inmitten der Vorbereitungen und loten Möglichkeiten für die Umsetzung aus, wie bereits Anfragen aus der Wirtschaft an LEAD Horizon zeigen. Das Unternehmen hat eine PCR-Gurgelmethode mittels Rachenspülflüssigkeit in Verbindung mit einer WebApp entwickelt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern steht damit eine einfache Testmöglichkeit inklusive eigens konzipierter Software zur Verfügung.

Testen spielt eine wesentliche Rolle bei der nachhaltigen Eindämmung der Corona-Pandemie. Österreich liegt weltweit im Spitzenfeld bei den durchgeführten Tests – unter anderem dank der Initiative „Alles gurgelt“. Möglich macht das das heimische Unternehmen LEAD Horizon, das die PCR-Testung mittels Rachenspülflüssigkeit in Verbindung mit einer WebApp entwickelt hat. Mehr als 150.000 Österreicherinnen und Österreicher erfragen täglich mittels Gurgelmethode ihren Covid-19-Status. Seit Beginn der Aktion im Februar 2021 wurden insgesamt über zehn Millionen Tests durchgeführt.

Nun wird auch am Arbeitsplatz gegurgelt

Die Schulen haben es bereits vorgemacht, nun wird auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz Realität. Die Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 3G-Regel am Arbeitsplatz befinden sich im Endspurt. Dass sich die Unternehmen schon jetzt darauf vorbereiten, davon zeugen Anfragen an LEAD Horizon aus der Wirtschaft.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Rufe nach mehr Sicherheit auch am Arbeitsplatz immer lauter, weshalb nun ein entsprechendes Angebot für Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschnürt wurde. Ab sofort kann daher auch am Arbeitsplatz mit den Testkits von LEAD Horizon in Verbindung mit einer eigens an die Bedürfnisse von Unternehmen angepassten Software-Lösung gegurgelt, beziehungsweise gespült werden. Nachdem LEAD Horizon zu Beginn des neuen Schuljahres bereits Bildungsstätten in Wien mit den sicheren PCR-Tests inklusive eigens entwickelter Schul-Software ausstattete, führt LEAD Horizon aktuell mit mehreren Unternehmen eine Pilotphase nach demselben Prinzip durch.

3G über WebApp einfach einsehbar

Und so einfach geht´s: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer holen sich ihr kostenloses Testkit aus einer BIPA-Filiale, ordnen sich bei der Anmeldung in ihrer WebApp mittels personalisierten QR-Codes ihrem Unternehmen zu, gurgeln zu Hause 60 Sekunden lang die Kochsalzlösung im Rachenraum und geben das Testkit im Anschluss in einer REWE-Filiale ab. Von dort wird es in ein zertifiziertes Labor gebracht und mittels PCR-Verfahren ausgewertet. Innerhalb von 24 Stunden erhalten die Getesteten das Ergebnis sowie einen medizinischen Befund und das Zertifikat zum Grünen Pass. Die Unternehmen erhalten nach Einverständnis durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenfalls Einsicht in die Ergebnisse.

Auch am Arbeitsplatz kann getestet werden: Ein unternehmensinterner Verantwortlicher scannt hierfür die Probenummer sowie den QR-Code des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin, wodurch die Anwendung der WebApp für diese entfällt. Unter Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien und nach dem Einverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhält der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin über das Dashboard der Unternehmens-Software Einsicht in den Covid-19-Teststatus seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beziehungsweise, ob diese bereits genesen oder geimpft sind.

Ein weiterer Entwicklungsschritt, der in den nächsten Wochen umgesetzt wird, ist die Möglichkeit, auch systemfremde Tests und Zertifikate zu kontrollieren. Unabhängig davon, ob es sich um ein Impf-, ein Genesungs- oder ein Testzertifikat handelt. Alles kann erfasst, verwaltet und kontrolliert werden. Den 3G wird damit auf jeder Ebene Rechnung getragen.

Testen als Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie

In der aktuellen Entwicklung der Pandemie ist es essenziell, sich regelmäßig zu testen. Nur so kann man sich und andere umfassend schützen. Und nur so können Infektionsketten rasch unterbrochen werden. Das Testen am Arbeitsplatz spielt dabei eine ähnliche Schlüsselrolle wie das Testen in Schulen.

Weitere Informationen unter www.lead-horizon.com.

Über LEAD Horizon

LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern wurde das innovative und zum Patent angemeldete personalisierte Selbst-Test-Set zur Ermittlung von Covid-19 mittels einer Rachenspülflüssigkeit und unter Anleitung durch eine WebApp entwickelt. Mit dieser PCR-Testung bietet LEAD Horizon passende Lösungen für Unternehmen, Kultur, Sport und Privatpersonen an und ermöglicht, ein Vielfaches an Testungen niederschwellig, zeitsparend und bequem durchzuführen. www.lead-horizon.com

