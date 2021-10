5. Bezirk: Lachperlen mit Woltron und Girisch am 22.10.

Auskunft und Anmeldung per E-Mail: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Die Schauspieler und Rezitatoren Renate Woltron und Manuel Girisch kommen am Freitag, 22. Oktober, in den Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1), wo sie mit ihrem neuen humoristischen Programm „Lachperlen 11“ für gute Unterhaltung sorgen. Die „Kabarettistische Lesung“ mit den beiden Mitgliedern der Theater-Gruppe „Loser Kulturverein“ geht um 19.00 Uhr los. Über ihre launigen Darbietungen sagen Woltron und Girisch mit einem Schmunzeln: „Neue Sketche und Szenen rund um den Geschlechterkampf und die Geschlechterliebe!“. Ebenfalls vielversprechend ist die Ankündigung „Eine kurzweilige, witzige und pointenreiche Bühnen-Show!“. Das Organisationsteam ersucht die Zuhörerschaft um „Kulturbeiträge“ (Vorschlag: wenigstens 5 Euro pro Person). Die Besucherinnen und Besucher müssen sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Außerdem ist eine Anmeldung zu dem amüsanten Abend erforderlich: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Info und Reservierung via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.





Allgemeine Informationen:

Renate Woltron, Manuel Girisch (Loser Kulturverein): www.loserkulturverein.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse