Arnoldner/Zierfuß an Wiederkehr: Wann bekommen Wiener Lehrerinnen und Lehrer ihr Gehalt?

Chaos im Wiederkehr-Ressort wird immer größer – Neue Probleme bei Gehaltsauszahlung für Lehrerinnen und Lehrer

Wien (OTS) - „Das Chaos im Wiederkehr-Ressort wird immer größer. Beinahe wöchentlich geht das Wiener Bildungspersonal aus Kindergärten und Schulen auf der Straße, um für mehr Ressourcen von der Stadt zu demonstrieren. Und nun steht fest, dass offenbar eine unbestimmte Anzahl an Wiener Lehrerinnen und Lehrer seit Schulbeginn kein Gehalt bekommen hat“, so Stadträtin Bernadette Arnoldner sowie der Bildungssprecher der neuen Volkspartei Wien Harald Zierfuß zu heutigen Medienartikeln.

„Gerade in den letzten Wochen hatten Lehrerinnen und Lehrer in Wien große Herausforderungen zu meistern. Wenn nun feststeht, dass es die Wiener Stadtregierung bis zu den Herbstferien nicht geschafft hat, diese auch zu bezahlen, ist tatsächlich Feuer am Dach“, so Zierfuß, der eine entsprechende Anfrage an Stadtrat Wiederkehr ankündigt. „Mittlerweile ist es kein Wunder, dass viele Wiener Lehrerinnen und Lehrer das Weite suchen und in dieser Stadt ein ausgewachsener Lehrermangel herrscht. Stadtrat Wiederkehr muss in seinem Ressort endlich für Ordnung sorgen“, so der Bildungssprecher abschließend.

