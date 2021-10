Kunst erleben, gestalten, mitspielen – das Kinderkunstfest in den Herbstferien

33 Locations bieten vom 25. Oktober bis 2. November bei freiem Eintritt 80 künstlerische Veranstaltungen für Kids von 6 bis 14 Jahren

Wien (OTS) - Gespenster jagen, Marionettenspielen, Hexenhüte basteln, sich als Musicalstar versuchen, in Bildern lesen oder Rätsel der Geschichte lösen – Kunst ist vielfältig und macht auf jeden Fall viel Spaß beim 3. Kinderkunstfest des echo medienhauses mit fast allen Kunstinstitutionen der Stadt. Das Wiener Kinderkunstfest in den Herbstferien vom 25. Oktober bis 2. November lässt Langeweile in der schulfreien Zeit jedenfalls nicht die geringste Chance. Und das Beste: Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen.

Der Veranstalter – das echo medienhaus – will speziell Kindern, die bislang noch keinen Kontakt mit Kunst hatten, die Möglichkeit bieten, in Museen und Galerien hinein zu schnuppern bzw. sich selbst künstlerisch zu betätigen. Kunsterfahrung sollte für alle Menschen möglich sein. Die Stadt Wien und die Wiener Städtische Versicherung unterstützen das Wiener Kinderkunstfest. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung: „Das Kinderkunstfest ist eine großartige Initiative, um Kinder mit Kunst und Kultur vertraut zu machen. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne und wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude beim Entdecken!“

Nach dem sicheren Ablauf im Vorjahr wird beim 3. Kinderkunstfest auch heuer selbstverständlich wieder alles getan, um für Kinder und Begleitpersonen bei allen Veranstaltungen eine virusfreie Umgebung zu schaffen. Alle Partner verlangen eine Anmeldung, die Teilnehmerzahlen sind angepasst, es gelten die 2,5 G-Regeln. Das soll aber dem Ferienspaß keinen Abbruch tun – es gibt genügend Veranstaltungen zum Auswählen, viele finden auch mehrmals statt.

Eröffnet wird das Kinderkunstfest am 25. Oktober im Wiener Rathaus, wo um 13 Uhr im Stadtsenatssitzungssaal Bürgermeister Michael Ludwig das Kinderkunstfest eröffnen wird – mit Kaiserschmarrn und Himbeersaft für die Kleinen. Danach geht es gestärkt mit einer Führung durch das riesengroße historische Wiener Rathaus.

Die Partner des Kinderkunstfest sind heuer: Dom Museum, mumok, Atelier Paul Landerl, Haus der Geschichte Österreich, Künstlerhaus Wien, Kunstforum Wien, Kunsthistorisches Museum, MAK, Mozarthaus Wien, Marionetten Theater Schloss Schönbrunn, Naturhistorisches Museum, Österreichische Nationalbibliothek, Musisches Zentrum Wien, Papyrusmuseum, Rathaus, Globenmuseum, Kinderuni Kunst, Kunst Haus Wien, Kunsthalle Wien, studio linea, Textilgalerie, Architekturzentrum Wien, Geldmuseum, Die Kunst VHS, Atelierunico, Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus, Haus der Musik, Museum Gugging, Happylab, Leopold Museum, Möbelmuseum, Wien Museum, Weltmuseum Wien.

Alle Infos unter www.kinderkunstfest.at oder www.kikufe.at

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. https://we.tl/t-IsqTVIsneb

