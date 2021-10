ApoLife-Studie: Stimmung in der Bevölkerung wird besser, Verunsicherung durch Pandemie unverändert

Wien (OTS) - Mit dem „ApoLife Barometer“ erhebt die ApoLife Gruppe zwei Mal im Jahr die brennendsten Themen und die Stimmung in ihren mehr als 100 Mitgliedapotheken und bei ihren zehntausenden Kund*innen im ganzen Land. Das aktuelle Stimmungsbild* zeigt einige klare Tendenzen – und die sind vielfältig.

Allgemeine Stimmung mittelmäßig – aber mit Aufwärtstendenz: Auf einer Stimmungsskala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) liegt die wahrgenommene Stimmung quer durch Österreich bei rund 5,3. Mehr als die Hälfte der Apotheken gibt gleichzeitig an, dass die Stimmung unter den Kunden im letzten halben Jahr „etwas“ oder „sehr viel“ besser wurde.

Hohe Zustimmung zur Gesundheitspolitik: Deutlich mehr als die Hälfte der Apotheken gibt an, dass die Gesundheitspolitik in Österreich im Großen und Ganzen die richtigen Schwerpunkte setzt.

Apotheken werden geschätzt, aber die Herausforderungen sind groß: Praktisch alle Apotheken (2 Ausnahmen) geben an, dass ihre Leistungen im Umfeld „etwas“ oder „sehr“ geschätzt werden. Zugleich erleben ebenfalls fast alle (5 Ausnahmen), dass es in den letzten Jahren schwieriger wurde, eine Apotheke wirtschaftlich zu führen.

Personalmangel als riesige Herausforderung: Speziell die Suche nach qualifiziertem Personal stellt Apotheken vor große Herausforderungen: Gut zwei Drittel der Apotheken stimmen hier zu, die meisten sogar „sehr“.

Gefragt nach den Themen, welche die Apothekenkunden quer durch Österreich bewegen, ist das Ergebnis eindeutig: Nach wie vor geben die meisten Apotheken an, dass die Covid-Pandemie mit all ihren Facetten die Gespräche und Beratungen in den Apotheken dominiert. Auffällig ist die häufige Nennung von Long-Covid-Symptomen wie Erschöpfung, pandemie-bedingter Depression und Motivations- und Schlafstörungen. Viele Apotheken geben an, dass die sonst zu dieser Jahreszeit üblichen Themen wie Erkältung heuer deutlich weniger angesprochen werden, wenngleich hier die Nachfragen herbstbedingt wieder zunehmen.

Unter den spezifischen gesundheitlichen Herausforderungen dominieren Themen, die noch vor wenigen Monaten gar nicht als Gesundheitsthemen wahrgenommen worden wären: Verunsicherung, Vertrauensverlust in Gesundheits-Experten, Polarisierung rund um die Covid-Impfung, Verstehen der jeweils gültigen Regelungen – typisch die Rückmeldung einer Apotheke „Es kennt sich vor lauter Maßnahmen keiner mehr aus.“

Mag. Corinna Prinz-Stremitzer, Vorsitzende der ApoLife Apothekengruppe, zu den Ergebnissen des aktuellen ApoLife Barometer: „Aus Expertensicht der Apothekerinnen und Apotheker ist die Pandemie keineswegs vorbei – ihre Auswirkungen auf die Menschen werden uns auf unabsehbare Zeit begleiten. Die Apotheken stehen hier vor einer enormen Aufgabe, die erst in Umrissen sichtbar ist: Die langfristige Begleitung von Menschen, die unter den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung leiden, aber auch die Rolle als umsichtiger Wegweiser in einer verwirrenden Vielfalt von Vorgaben, Erkenntnissen und Meinungen. Der spürbaren Polarisierung der Gesellschaft rund um den Umgang mit Covid setzen wir Fachwissen und seriöse Fakten entgegen. Auch wenn dies nicht immer gleich willkommen ist, setzen wir in den Apotheken weiterhin auf offenen, faktenbasierten Dialog und die persönliche Aufklärung.“

Die nächste ApoLife Barometer-Erhebung ist für März 2022 geplant.

* Erhebung Anfang Oktober 2021, 90 Teilnehmer (Apothekeninhaber*innen)

