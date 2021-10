Startschuss für neuen Standort-Blog

Graz (OTS) - Was steckt hinter dem Fachkräftemangel? Und wie können Klimaschutz und Wirtschaftswachstum in Einklang gebracht werden? Wer zu diesen und anderen standortrelevanten Themen mehr aktuelle Expertise und Hintergrundinfos sucht, wird ab so sofort auf dem neuen Blog www.standort-wirtschaft.at fündig.

Mehr Expertise über aktuelle Medienmeldungen hinaus – das verspricht der neue Blog „Standort & Wirtschaft – auf den Punkt gebracht“. Dieser behandelt aktuelle, ökonomisch relevante nationale und internationale Themen und beleuchtet diese aus der Perspektive des Wirtschaftsstandorts Steiermark bzw. Österreich. „Damit adressiert der Weblog Unternehmer, Selbstständige und Wirtschaftstreibende sowie all jene, die für Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft stehen“, betonen WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Hinter dem Blog stehen nämlich die Expertinnen und Experten des Instituts für Wirtschaft- und Standortentwicklung (IWS) rund um deren Leiter Ewald Verhounig. Aber nicht nur sie, auch Persönlichkeiten außerhalb der WKO werden hier im Sinne einer breiten Debatte durchaus kontrovers publizieren. „Der Blog versteht sich als kritisches und unbequemes, aber gleichzeitiges lösungsorientiertes Medium, das sich stets nach wissenschaftlich erhobenen Materialien orientiert“, so Verhounig. Ziel sei es, komplexe Hintergründe zu erklären und aktuelle Themen einer unternehmerischen Sichtweise einzuordnen. Alle Infos unter www.standort-wirtschaft.at

