Karin Wegscheider übernimmt Bereichsleitung Product Management im BRZ

Wegscheider verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrung im IT-Bereich und ist seit 16 Jahren im BRZ in leitender Funktion tätig.

Wien (OTS) - Wien. Karin Wegscheider übernimmt mit 16. Oktober die Leitung des Bereichs Product Management im Bundesrechenzentrum (BRZ), dem IT-Marktführer des Public Sectors, und verantwortet somit die strategische, kaufmännische, fachliche und technische Entwicklung, den Betrieb und die Weiterentwicklung von Anwendungen und Services des BRZ. In dieser Funktion berichtet Wegscheider als Teil der erweiterten Geschäftsleitung des BRZ direkt an die Geschäftsführung. Der gesamte von Wegscheider geleitete Bereich umfasst rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„ Die Digitalisierung der österreichischen Verwaltung ist ein Zukunftsthema, das uns und künftige Generationen begleitet. Schon heute können wir in Österreich auf eine breite Vielfalt an ausgezeichneten, hochgradig ausgereiften digitalen Services und Anwendungen blicken. Diese weiterzuentwickeln, User Experiences weiter zu verbessern und neue e-Government-Technologien und -Services zu implementieren sind spannende Aufgaben, die ich mit meinem Team im BRZ gemeinsam mit unseren Kunden gerne umsetzen werde “, so Karin Wegscheider.

Internationale Erfahrung im IT-Management

Karin Wegscheider begann ihre IT-Karriere bei IBM, wo sie in Wien, den USA und Kuwait, zuletzt im Bereich Strategic Solution Management für den EMEA-Raum, in führender Position tätig war. 2004 wechselte Wegscheider ins BRZ, wo sie vom Bereichs-Controlling in die Abteilungsleitung für Verwaltungsautomation wechselte und zuletzt die Leitung der Abteilung Produktmanagement Kundenlösungen innehatte. In ihre Verantwortung fielen wesentliche E-Government Kernanwendungen wie der Grüne Pass, das Führerscheinregister, die Schulbuchaktion Online sowie Justiz 3.0 und FinanzOnline. Bei der Einführung von LEAN-Management im BRZ war Wegscheider ebenfalls federführend beteiligt.

Engagement als Mentorin und Coach

Neben ihrer IT-Karriere ist Karin Wegscheider auch als Mentorin tätig. Die Förderung von IT-Karrieren, insbesondere von Frauen ist ihr ein großes Anliegen. Mit Workshops, Masterclasses, Vorträgen sowie im Rahmen von Mentoring-Partnerschaften gibt sie Know-how und Erfahrung weiter und unterstützt so Frauen bei Einstieg und Weiterentwicklung im IT-Umfeld.

