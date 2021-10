Wiener Gesundheitsverbund: Bauherrenorganisation jetzt ISO-zertifiziert

Qualitätsmanagement erhielt ISO 9001:2015 Zertifizierung

Wien (OTS) - Die ausgezeichnete medizinische Versorgung aller Wiener*innen hat oberste Priorität. Dafür sind in den kommenden Jahren umfassende Investitionsmaßnahmen notwendig. Diese sicherzustellen ist Aufgabe der 2019 gegründeten Bauherrenorganisation. Nun wurde das Qualitätsmanagementsystem der Organisation nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Der Wiener Gesundheitsverbund und die Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH wurden nun für die erfolgreiche und vollständige Umsetzung ihres Qualitätsmanagementsystems für die Bauherrenorganisation mit ISO 9001 zertifiziert. „Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung. Sie beweist, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft gut gewappnet sind. So können wir auch all unseren Vertragspartnern, Kund*innen und Patient*innen sowie der Öffentlichkeit gegenüber nachweisen, dass wir ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem erfolgreich und vollständig umgesetzt haben, “ so DI Herwig Wetzlinger, stellvertretender Generaldirektor des Wiener Gesundheitsverbundes.

Zertifizierung durch Quality Austria

Die ISO 9001 Zertifizierung weist nach, dass das Qualitätsmanagement der Bauherrenorganisation alle Anforderungen, die die Norm ISO 9001 aufstellt, erfüllt. Dazu gehören u.a. diverse Vorgänge, Abläufe und Regelungen in Zusammenhang mit Kommunikation, Controlling, Kundenorientierung sowie Einbeziehung der wichtigsten Stakeholder. Die Durchführung der ISO 9001 Zertifizierung erfolgte durch die Quality Austria - als unabhängige Zertifizierungsgesellschaft – um die vollständige Umsetzung aller Forderungen der ISO 9001 zu gewährleisten. Sie fand auf Basis eines Audits statt, in dem alle von der ISO 9001 betroffenen Bereiche genau begutachtet wurden.

Die 2019 gegründete Bauherrenorganisation setzt sich aus der Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Stadt Wien, und dem Vorstandsresort Infrastrukturmanagement zusammen. Auf Basis der Ziel- und Gesamtplanung wurde das sogenannte Rahmenbauprogramm für die Wiener Städtischen Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes entwickelt. Dieses listet alle Projekte, priorisiert die Baumaßnahmen, bemisst die nötigen finanziellen Mittel und stellt die Umsetzungsdauer dar. Um den medizinischen Betrieb ständig aufrechterhalten zu können, sind umfassende Investitionsmaßnahmen in die bestehende Gebäudeinfrastruktur sowie Flächenausweitungen an bestehenden Standorten notwendig. Dadurch wird die wohnortnahe Schwerpunktversorgung sowie die notwendige Grundversorgung in der jeweiligen Region sichergestellt und die Versorgungsqualität ständig verbessert.

Die Zertifikate sind unter der Adresse https://bit.ly/2Z8JOoE, https://bit.ly/3aR7MHm downloadbar.

