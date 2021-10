Die Besten der Besten!

Wettbewerbs-Wochenende 23. - 25.10.2021 in Grafenegg (NÖ)

Vom 23. - 25. Oktober treffen sich die besten Musikkapellen aus Österreich und Südtirol in Grafenegg (NÖ), um in mehreren musikalischen Wettbewerben die besten Orchester zu küren und gemeinsam das 70-jährige Bestandsjubiläum des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBV) zu feiern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sein Kommen zugesagt und erweist der österreichischen Blasmusik seine Wertschätzung.

2021 feiert der ÖBV sein 70-jähriges Bestandsjubiläum und über das ganze Jahr verteilt wurden und werden Aktivitäten gesetzt, um auf die Blasmusik und ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen. Den absoluten Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet das Wettbewerbs-Wochenende im niederösterreichischen Grafenegg.

23.10. Jugend

Den Beginn macht die Österreichische Blasmusikjugend (ÖBJ) mit dem 10. Österreichischen Jugendblasorchester-Wettbewerb mit 13 teilnehmenden Klangkörpern. Darüber hinaus findet in diesem Rahmen der Tag der Österreichischen Blasmusikjugend mit zahlreichen Workshops und dem gemeinsamen Konzert von Chris Steger und dem JBO St. Rupert als Höhepunkt statt.

24.10. Jubiläum

Am 24.10. treten beim Österreichischen Blasorchesterwettbewerb der Stufe C zehn Orchester unter den Augen und Ohren einer internationalen Fachjury zum friedlichen musikalischen Wettstreit an. Den absoluten Höhepunkt bildet das Festkonzert 70 Jahre Österreichischer Blasmusikverband mit dem SBO Ried samt Präsentation der Jubiläums-CD und der Verbandschronik. Mit seiner Anwesenheit verleiht Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Veranstaltung die höchste Wertschätzung.

25.10. Die Besten

Der 2. Österreichische Blasorchesterwettbewerb der Höchststufe ist für sinfonische Blasorchester konzipiert, die Blasmusik auf höchstem Niveau präsentieren. Drei Orchester konnten sich für diesen einzigartigen Wettbewerb qualifizieren, dessen Sieger beim abschließenden Konzert der Bläserphilharmonie Niederösterreich präsentiert wird.

Die österreichische Blasmusik mit ihren knapp 110.000 aktiven Musikerinnen und Musikern in rund 2.200 Musikkapellen ist viel mehr als nur Musik, sie ist gelebte Gemeinschaft, Leidenschaft und Liebe zur Musik. Mit rund 94.000 Aktiven unter 30 Jahren stellen die heimischen Musikkapellen Österreichs größte Jugendorganisation dar und verstaubte Klischees sind längst überholt. Blasmusik ist mehr als nur „Hum-Ta-Ta“, das beweisen die unglaublichen Konzerte unserer Musikkapellen – von ABBA bis Zappa, von Adams bis Zawinul, von Amadeus bis Zarathustra und noch darüber hinaus – als das ist die österreichische Blasmusik!

Hier geht es zu den detaillierten COVID-19-Infos für die Veranstaltung.

