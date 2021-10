Bundesheer: 3G im Dienst

Bundesheergewerkschaft fordert schonende Begleitmaßnahmen

Wien (OTS) - Aus den Medien war bereits zu entnehmen, dass analog zu Italien eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz auch in Österreich kommen soll. Dies würde Einschränkungen für zahlreiche Bedienstete erwarten lassen, die nunmehr gezwungen wären, sich zumindest mehrmals pro Woche einer Testung zu unterziehen.

„Da wir bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben mit unserer, gerne im vorauseilenden Gehorsam tätigen Führung, gilt es nun bereits Vorkehrungen zu treffen und konstruktiv auf Möglichkeiten hinzuweisen“, so Manfred Haidinger, der Präsident der Bundesheergewerkschaft. Tatsächlich finden sich, abseits einer stupiden Umsetzung der 3G-Regel Möglichkeiten, um den Bediensteten unnötigen Stress und Zwangsmaßnahmen zu ersparen. Der Antikörpertest und die Titerbestimmung bieten eine solche Möglichkeit, wonach bei entsprechender Anzahl von Antikörpern das laufende Testen oder eine Impfung vermieden werden können. Eine weitere Maßnahme wäre in der Ausweitung der Telearbeit zu sehen, sodass Bedienstete nur mehr einmal pro Woche testen müssten. „Auf keinen Fall aber darf aus dieser geplanten Regelung ein Impfzwang durch die Hintertür entstehen, indem unsere Bediensteten unter Druck gesetzt werden“, so Haidinger.

Die Bundesheergewerkschaft fordert daher, zunächst alle schonenden Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, bevor sehr enge und strikte Maßnahmen angeordnet werden, die in weiterer Folge rechtlich anzweifelbar sind und zurückgenommen werden müssen. „Es geht schließlich um die Arbeitsfreude und Motivation unserer Bediensteten, die in dieser Krise schon sehr viel für das Land geleistet haben und noch weiter leisten sollen“, so der Präsident der Bundesheergewerkschaft.

Um den Soldaten und zivilen Mitarbeitern eine Beratungsmöglichkeit – auch in rechtlicher Hinsicht – anzubieten, hat die Bundesheergewerkschaft nun mit covid @ bundesheergewerkschaft.at eine eigene Mail-Adresse eingerichtet, wohin sich alle in der Causa Betroffenen mit einem kurzen Schreiben (Wer? Was? Wann? Wie? Wo?) wenden können



