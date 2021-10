Gryphon Investors gibt Übernahme von Metagenics bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Investition wird das Ziel eines weltweit führenden Anbieters von Ernährungsprodukten unterstützen, in Zusammenarbeit mit Ärzten die Gesundheitsergebnisse zu verbessern

Gryphon Investors ("Gryphon"), ein führendes mittelständisches Private-Equity-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Metagenics, Inc. von Alticor Inc. unterzeichnet zu haben. Metagenics ist ein weltweit führendes Unternehmen für von Ärzten empfohlene Nahrungsergänzungsmittel. In Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung von Metagenics, zu der auch CEO Brent Eck gehört, wird Gryphon weiterhin in das weltweite Ziel von Metagenics investieren, wirksame Ernährungslösungen anzubieten, die von medizinischen Fachkräften empfohlen werden, um Menschen zu einem glücklicheren und gesünderen Leben zu verhelfen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet.

Metagenics wurde 1983 gegründet, hat seinen Sitz in Aliso Viejo, Kalifornien, und betreibt Standorte in Nordamerika, Europa und Australien. Das Unternehmen entwickelt klinisch erprobte und transparente Ernährungsprogramme und -produkte zur Unterstützung der Gesundheit. Seine mehr als 850 natürlichen Gesundheitsprodukte umfassen sieben Funktionsbereiche: Verdauung, grundlegende Gesundheit, kardiometabolische/Immunantwort, Neurologie, Immunsystem, Frauengesundheit und Adipositas. Seit über 35 Jahren arbeitet Metagenics mit Ärzten zusammen, die ihre Ernährungsprodukte empfehlen, um die Gesundheit ihrer Patienten mit messbaren Ergebnissen zu unterstützen.

Das Management-Team von Metagenics wird weiterhin von CEO Brent Eck geleitet. Im Rahmen der Transaktion wird der Executive Advisor von Gryphon, Steve LaMonte, zum Vorstandsvorsitzenden von Metagenics. Dies ist die vierte Investition, für die Gryphon und Steve LaMonte eine Partnerschaft eingegangen sind. Er wird zusammen mit dem Operating Partner von Gryphon, Mike Ferry, dem Deal Partner von Gryphon, Matt Farron und dem Managing Director von Gryphon, Ryan Fagan, als einer von mehreren Gryphon-Beiräten dem Vorstand beitreten. Die Transaktion ist die dritte Investition von Gryphon im Bereich von Gesundheitsprodukten für Verbraucher und die erste Investition im Bereich der Ernährungsgesundheit.

Der Gryphon-Operating Partner Mike Ferry erklärte: "Metagenics ist unter den von Ärzten empfohlenen Ernährungsmarken in seinen drei geografischen Kernmärkten besonders gut als Martktführer aufgestellt. Wir freuen uns, in die Mission von Metagenics zu investieren und ihre Partner im Gesundheitswesen zu unterstützen, um die Gesundheit ihrer Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern."

Ryan Fagan, Geschäftsführer der Consumer Group von Gryphon, erklärte: "Wir freuen uns, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das in Bezug auf wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, Qualität, Innovation und Beschaffungstransparenz auf höchstem Niveau arbeitet. Sowohl Ärzte im Gesundheitswesen als auch ihre Patienten achten zunehmend auf eine proaktive gesunde Lebensweise, und die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle. Gryphon ist seit mehreren Jahren auf der Suche nach der richtigen Plattform, um in diese Bewegung zu investieren, und wir werden weiterhin aktiv nach ähnlichen Möglichkeiten suchen: mögliche Akquisitionen für Metagenics sowie unabhängige Plattformen auf Wachstumskurs in der Kategorie Gesundheit und Wellness."

Brent Eck erläuterte: "Wir freuen uns, mit dem Team von Gryphon zusammenzuarbeiten, um ein langfristiges nachhaltiges Wachstum für die Marke Metagenics auf der ganzen Welt zu planen. Gryphon bringt als Partner ein sehr vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten mit, und die Investition wird es uns ermöglichen, sowohl organisch als auch durch strategische Akquisitionen in die Zukunft zu investieren."

Matt Farron, Partner und Leiter der Gryphon Consumer Group, fügte hinzu: "Metagenics ist eine von Leidenschaft geprägte Organisation mit einer hochprofessionellen Unternehmensleitung. Wir freuen uns über das Potenzial für unsere Partnerschaft und die langfristige Zukunft dieses Geschäfts."

Jefferies LLC und Solomon Partners sind Finanzberater von Gryphon. Nomura Securities International, Inc. und William Hood & Company sind gemeinsame Lead-Finanzberater von Alticor. Kirkland & Ellis LLP fungiert als Rechtsberater von Gryphon und Bryan Cave Leighton Paisner LLP als Rechtsberater von Alticor.

