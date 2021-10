Biobeat macht tragbares, manschettenloses 24-Stunden-Blutdruckmessgerät jetzt Verbrauchern zugänglich

Petah Tikva, Israel (ots/PRNewswire) - Das weltweit erste Blutdruckmessgerät ohne Manschette - jetzt für Verbraucher erhältlich

Biobeat, ein weltweit führender Anbieter von tragbaren Fernüberwachungslösungen für die Gesundheitsversorgung, gab heute bekannt, dass es sein neues tragbares Blutdruckmessgerät für den ambulanten Einsatz jetzt den Verbrauchern zugänglich gemacht hat. Das im Mai 2021 für Anbieter eingeführte Gerät kann jetzt über die Biobeat-Website erworben werden.

Der Einweg-Brustmonitor von Biobeat lässt sich einfach und intuitiv vom Patienten selbst einrichten, so dass keine Unterstützung durch einen Arzt oder Techniker erforderlich ist und er zu Hause verwendet werden kann. Das Gerät misst den systolischen und diastolischen Blutdruck, die Pulsfrequenz, den mittleren arteriellen Druck, das Herzzeitvolumen und den systemischen Gefäßwiderstand. Der abschließende Bericht ist über eine spezielle App zugänglich und enthält einen umfassenden, leicht verständlichen Blutdruckbericht mit Ampelfarben, der den Gesundheitszustand der Person detailliert darstellt. Der Person wird geraten, die Ergebnisse einem Arzt mitzuteilen, um zu entscheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

"Unsere neue, verbraucherorientierte 24BP-Lösung markiert einen entscheidenden Moment in der Personalisierung und Demokratisierung der Gesundheitsversorgung", so Arik Ben Ishay, CEO von Biobeat. "Dank der Vitaldaten, die von ihrem persönlichen Biobeat-Gerät gemessen werden, erhalten die Menschen sofort einen genauen Einblick in ihre eigene Herzgesundheit, so dass sie selbst die Kontrolle über ihren Gesundheitszustand übernehmen können."

Da sich die Blutdruckmessung als entscheidend für die Früherkennung und Prävention klinischer Erkrankungen erwiesen hat, kann 24BP als entscheidender Indikator für den Gesundheitszustand von Patienten dienen. Es verfolgt die kardiovaskuläre Daten in realen Umgebungen außerhalb der Arztpraxis und ermöglicht so einen genauen, ganzheitlichen und unvoreingenommenen Blick auf die Gesundheit.

Die Biobeat 24BP-Lösung ist derzeit die einzige umfassende nicht-invasive kardiovaskuläre Anwendung ohne Manschette auf der Welt. Neben der Beibehaltung des Patientenkomforts und der Möglichkeit, den Lebensalltag wie gewohnt fortzusetzen, revolutioniert diese Lösung den logistischen Arbeitsablauf des ABPM-Tests, da jeder Einwegmonitor per Kurier direkt zum Patienten nach Hause geliefert wird.

Informationen zu Biobeat

Biobeat bietet eine umfassende, KI-gestützte Plattform für die Fernüberwachung von Patienten, die den Pflegestandard für die kurz- und langfristige Gesundheitsversorgung verbessern soll. Der Kurzzeit-Brustmonitor und der Langzeit-Handgelenkmonitor von Biobeat liefern dem Patienten regelmäßig genaue Messwerte von 13 Gesundheitsparametern, einschließlich Blutdruck ohne Manschette, Pulsfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlagvolumen, Herzzeitvolumen, EKG mit einer Ableitung (nur Brustmonitor) und mehr. Die aggregierten Gesundheitsdaten der Patienten werden vom medizinischen Personal über die sichere, HIPAA- und GDPR-konforme, cloudbasierte Patientenverwaltungsplattform von Biobeat eingesehen, die ein automatisiertes Echtzeit-Frühwarnsystem (EWS) verwendet. Dieses System enthält fortschrittliche KI-basierte Algorithmen, um Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten zu liefern und bei eventuellen Verschlechterungen entsprechende Warnhinweise bereitzustellen. Die tragbaren Geräte von Biobeat sind die ersten Geräte, die die FDA-Zulassung für die nicht-invasive PPG-Blutdruckmessung ohne Manschette erhalten haben und zudem vollständig CE-zertifiziert sind. Biobeat wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bio-beat.com/.

Unternehmenskontakt:

Tomer Epstein info @ bio-beat.com+972-3-9333022