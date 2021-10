Pro & Contra heute um 22:30 Uhr auf PULS 4: Korruption und Politik – Starker Widerspruch oder gelebte Praxis?

Es diskutieren Klaus Oppitz, Heidi Glück, Michael Ikrath und Thomas Kralik bei Pro & Contra.

Wien (OTS) - Einmal mehr stehen Politiker:innen unter Korruptionsverdacht. Doch was braucht es für eine saubere Politik und ist diese überhaupt möglich? Das und vieles mehr diskutieren die Politikbeobachter:innen Klaus Oppitz, Heidi Glück, Michael Ikrath und Thomas Kralik bei Pro & Contra.



Hausdurchsuchungen, Einvernahmen, ein Rücktritt und eine Festnahme – seit Tagen hält die Inseratenaffäre die Republik in Atem. Nach der Casinos-Affäre ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wiederum auch bei politischem Personal. Die Opposition hat das zum Anlass genommen, den nächsten Untersuchungsausschuss, diesmal zum Themenkomplex Korruption innerhalb der Volkspartei, anzustoßen.

Wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt, reiht sich die aktuelle Situation in der ÖVP allerdings in eine ganze Reihe von Ermittlungen gegen Spitzenpolitiker:innen fast aller Couleurs. So beschäftigen die Causen Ibiza, Buwog, Eurofighter und Hypo Alpe Adria die Justiz zum Teil bis heute.

Ist politische Einflussnahme in Verwaltung und Justiz in Österreich bereits Normalität? Welche Reformen braucht es für eine saubere Politik und welche Möglichkeiten hat die Justiz? Und wie korrupt ist Österreich?



Pro und Contra

Dienstag, 19. Oktober 2021, um 22:30 Uhr auf PULS 4

Mittwoch, 20. Oktober 2021, um 20:15 Uhr auf PULS 24

Gäste:

Michael Ikrath, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Justizsprecher, ÖVP, Proponent des Antikorruptions-Volksbegehrens

Heidi Glück, Unternehmensberaterin, früher Sprecherin von Bundeskanzler a.D. Wolfgang Schüssel (ÖVP)

Klaus Oppitz, Autor und Kabarettist

Thomas Kralik, Rechtsanwalt mit Fokus auf Wirtschaftsstrafrecht

Moderation: Gundula Geiginger





