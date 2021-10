Grüne Hernals/Prauhart: Hernals braucht einen sicheren Radweg in der Jörgerstraße

Wien (OTS) - Einen sicheren und baulich getrennten Radweg in der Jörgerstraße auf Hernalser Seite – zwischen Elterleinplatz und Ranftlgasse - fordern die Grünen im Bezirk. ""Entlang der parkenden Autos zu fahren ist für Radfahrende ein Risiko. Die derzeitige Situation - ein Mehrzweckstreifen in der sogenannten Dooringzone, wo jederzeit eine geöffnete Autotüre zu schweren Unfällen führen kann – ist gefährlich. Immerhin handelt es sich um die Hauptradroute durch Hernals“, betont Karin Prauhart, stellvertretende Bezirksvorsteherin in Hernals. "Diese wichtige Hauptradroute sollte für Jung bis Alt für alle sicher zu nutzen sein, denn hier fahren täglich viele Menschen Richtung Elterleinplatz."

Die Währinger Bezirksvorsteherin Silvia Nossek gestaltet das Tor nach Hernals entlang der Jörgerstraße gemeinsam mit dem Bezirk Hernals neu. Zusätzlich zu einem breiten Gehsteig und 16 Baumpflanzungen ist ein neuer Radweg im Abschnitt Gürtel bis Ranflgasse geplant. Was heute noch eine Betonwüste ist, wird mit Bäumen, Sitzbänken und zwei Trinkbrunnen ein grünes "Tor nach Hernals". Zu Fußgehen wird attraktiver und der Radweg sicherer.

"Wir freuen uns über die Initiative von Silvia Nossek in Währing. So geht Grüne Bezirkspolitik. Wir begrüßen, dass Hernals hier mitmacht. Das städtischen Budget für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel macht das Projekt für beide Bezirke kostengünstiger. Jetzt ist allerdings die Hernalser Bezirksvorstehung gefordert, auch die Jörgerstraße von der Ranflgasse bis zum Elterleinplatz attraktiv zu gestalten. Denn auch der Hernalser Abschnitt soll für Radfahrer:innen und Fußgeher:innen sicher werden“, so Prauhart abschließend.

