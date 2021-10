In den Schweizer Betten des Influencers Goethe.

Goethe hat seine Reisen gut dokumentiert und als „Influencer“ zahlreiche „Follower“ inspiriert. In vielen Unterkünften von damals können Gäste auch heute noch übernachten.

Wien/Zürich (OTS) -

Alte Herberge Weiss Kreuz in Splügen, Graubünden

Splügen ist Talort des gleichnamigen Passes, der als Alpentransversale Graubünden mit Italien verbindet und bereits von den alten Römern als Säumerpfad genutzt wurde. Seit 1519 existiert die Herberge Weiss Kreuz im Dorfkern. Am 30. Mai 1788 übernachtete Johann Wolfgang von Goethe auf dem Rückweg von einer Italienreise in dieser Unterkunft; auch die Gebrüder Grimm waren hier zu Gast. Heute besteht das Hotel aus 16 Zimmern, die frühere Saumtier-Einfahrt dient heute als Entrée zum Gasthaus. Und der einstige Heustall wurde zu einem Restaurant umfunktioniert. www.weiss-kreuz.ch

Klosterhotel St. Petersinsel in Erlach, Jura & Drei-Seen-Land

Auf seiner großen Schweiz-Reise 1779 machte Goethe auch Halt auf der St. Petersinsel (heute eine Halbinsel) im Bielersee. Inspiriert wurde er von Jean-Jacques Rousseau, der ein paar Jahre zuvor mehrere Wochen auf der Insel verbrachte. Beide übernachteten im Cluniazenser-Kloster. Heute beherbergen die Mauern des einstigen Klosters von 1530 ein Hotel, das ein Ort der Ruhe geblieben ist: Es ist nur zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem Schiff erreichbar. Die 13 Zimmer wurden behutsam und stilvoll neu gestaltet und machen mehrere Epochen individuell erlebbar. www.st-petersinsel.ch

Hotel Stern & Post in Amsteg, Luzern-Vierwaldstättersee

Bereits 1357 urkundlich erwähnt, zählt der romantische Gasthof zu den ältesten der Zentralschweiz. Die bescheidene Herberge diente damals als letzte Raststätte vor der mühsamen und oftmals gefährlichen Überquerung der Alpen. Auch Goethe kehrte auf all seinen Schweiz-Reisen hier ein. Das heutige Gebäude stammt aus dem Jahr 1788 und erinnert mit vielen Antiquitäten an die große Zeit des Postkutschenverkehrs am Gotthard. Der parkähnliche Garten, die Zimmer mit den historischen Details samt authentischen Möbeln und der gemütliche Speisesaal bieten echten nostalgischen Charme. www.stern-post.ch

Hotel Croix d’Or & Poste in Münster, Wallis

Seit Jahrhunderten wird im einstigen Herrschaftssitz einer Adelsfamilie die Gastfreundschaft gepflegt. Schon im 16. Jahrhundert diente das stattliche Haus nahe der damaligen Pferdewechselstation Durchreisenden auf ihrem Weg über die Alpen als Gaststätte, darunter Papst Pius XI, Reformator Huldrych Zwingli oder Johann Wolfgang von Goethe. 1779 übernachtete der Dichterfürst auf seiner großen Schweiz-Reise im Croix d’Or. Heute ist das Hotel dank seiner Lage am Fuße der Hochgebirgspässe Nufenen, Grimsel und Furka eine beliebte Basis für Bergtouren aller Art. Die gediegene Atmosphäre vergangener Zeiten ist in den historischen Räumlichkeiten über all die Jahrhunderte glücklicherweise erhalten geblieben. www.hotel-postmuenster.ch

Romantik Hotel Gasthof Hirschen in Eglisau, Zürich Region

Der Gasthof Hirschen liegt idyllisch am Rhein im historischen Brückenstädtchen Eglisau. Die erste Erwähnung geht auf 1523 zurück. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude bietet sieben einzigartige Zimmer und Suiten, alle mit erlesenem antikem Mobiliar des 17. bis 19. Jahrhunderts – also aus der Zeit Goethes, der hier auf seiner dritten Schweiz-Reise im Jahre 1797 Station machte. Trotz ihrer beeindruckenden Historie sind heute alle Zimmer mit modernstem Komfort versehen; darüber hinaus bieten sie einen herrlichen Blick auf den vorbeifließenden Rhein oder das Städtchen Eglisau. www.hirschen-eglisau.ch

Einen Überblick über alle historischen Hotels der Schweiz bietet die Seite www.MySwitzerland.com/historisch.

Rückfragen & Kontakt:

Schweiz Tourismus

Urs Weber

Market Manager Österreich

+43 (0)1 513 26 40 11

urs.weber @ switzerland.com

MySwitzerland.com