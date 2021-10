Gorillas erhält knapp eine Milliarde US-Dollar in der bisher größten europäischen Finanzierungsrunde der Branche

Berlin (ots/PRNewswire) - - Gorillas sichert sich fast eine Milliarde US-Dollar an der Serie-C-Finanzierung und schließt damit die größte Finanzierungsrunde eines nicht börsennotierten Unternehmens in der europäischen Lieferdienst-Branche erfolgreich ab.

- Gorillas hat sich in nur einem Jahr zum schnell wachsenden, globalen Instant-Delivery-Unternehmen entwickelt und alleine in den letzten sechs Monaten 140 Warehouses eröffnet und über viereinhalb Millionen Bestellungen geliefert.

- Das neu erworbene Kapital soll vor allem in die Operations, die technologische Entwicklung und das Marketing fließen, um das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern.

Gorillas, einer der führenden Anbieter für Instant Delivery in Europa, hat in seiner Series-C-Finanzierungsrunde knapp eine Milliarde US-Dollar eingesammelt. Es ist die bisher größte Finanzierungsrunde eines nicht-börsennotierten Lebensmittel-Lieferdienstes in Europa. Angeführt wurde die Runde vom führenden europäischen Lieferdienst Delivery Hero und umfasste weitere Investitionen der bestehenden Investoren Coatue Management, DST Global, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks, A* sowie der neuen Investoren G Squared, Alanda Capital, Macquarie Capital[1], MSA Capital und Thrive Capital. Die aktuelle Finanzierung erfolgt nur sieben Monate nachdem Gorillas im März 2021 erfolgreich 290 Millionen US-Dollar in der Series-B-Runde einsammeln konnte.

Seit seiner Gründung in 2020 hat Gorillas sein Geschäft rapide auf neun internationale Märkte ausgeweitet und betreibt mittlerweile über 180 Warehouses. Alleine in den letzten sechs Monaten lieferte das Unternehmen über viereinhalb Millionen Bestellungen aus. Jetzt startet Gorillas eine neue Wachstumsphase. Dafür fokussiert sich das Unternehmen zunächst auf die Weiterentwicklung einer robusten Infrastruktur, um den Boden für nachhaltiges und skalierbares Wachstum zu bereiten. Mit dem neu erworbenen Kapital sollen die Präsenz in den bestehenden internationalen Märkten ausgebaut und die Infrastruktur der Operations, Personalwesen, Produkt- und Technologieentwicklung, Marketing sowie Finanzen gestärkt werden. Diese Investitionen unterstützen Gorillas dabei, weiterhin ein hervorragendes Kundenerlebnis zu ermöglichen.

Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Wachstumsstrategie hat Gorillas renommierte ExpertInnen wie Elmar Broscheit als CFO, Adrian Frenzel als COO und Deena Fox als CPO für sein Management-Team gewinnen können.

"Die Höhe der heutigen Finanzierungsrunde durch unsere einzigartigen Investoren unterstreicht unser enormes Marktpotenzial. Mit Delivery Hero haben wir einen starken strategischen Unterstützer gefunden. Das Unternehmen ist tief in der globalen Lieferdienst-Branche verankert und steht für den internationalen Erfolg eines deutschen Technologie-Unternehmens. Heute verfügt Gorillas über das beste Team in unserer Branche, arbeitet mit führenden Partnern zusammen und hat die finanziellen Ressourcen, um unsere marktführende Position in Europa und darüber hinaus zu festigen", sagt Kagan Sümer, CEO und Gründer von Gorillas.

"Gorillas setzt neue Maßstäbe für die Lieferindustrie, indem es eine effiziente und nachhaltige Alternative zu traditionellen Lebensmittelhändlern bietet. Wir haben das rasante Wachstum des Unternehmens in den letzten Monaten mitverfolgt und freuen uns sehr, nun Teil dieser Reise zu sein. Unsere beiden Unternehmen legen großen Wert auf ein starkes Gemeinschaftsgefühl und wir sind überzeugt, dass sich unsere Investition positiv auf MitarbeiterInnen, VerbraucherInnen und unsere Branche insgesamt auswirken wird", erklärt Niklas Östberg, CEO und Mitbegründer von Delivery Hero.

ÜBER GORILLASGorillas, gegründet von CEO Kagan Sümer, entwickelt eine Infrastruktur für die schnellste Last-Mile-Lieferung von grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Das On-Demand-Delivery-Startup benötigt nur wenige Minuten, um die gewünschten Waren vom Warenkorb eines Nutzers zum gewünschten Zielort zu bringen. Indem Gorillas das Einkaufs- und Lieferkettenkonzept von traditionell langsamen und unflexiblen Einzelhandelsunternehmen aufbricht, prägt es ein neues Konsumentenverhalten im Lebensmittelbereich (Need-Order-Get). Im Gegensatz zu etablierten Gig-Economy-Modellen beschäftigt Gorillas alle FahrerInnen direkt und hat ein diverses Team mit über 11.000 MitarbeiterInnen aufgebaut. Damit sorgt Gorillas für einen echten Wandel in der Community. In etwas mehr als einem Jahr ist Gorillas in mehr als 55 Städte expandiert, darunter Amsterdam, London, Paris, Madrid, New York, Mailand und München, und hat mehr als 180 Lagerhäuser in 9 Ländern errichtet.

[1] Verwaltet von Macquarie Capital Principal Finance

