VinFast kündigt die Weltpremiere seiner neuen EVs auf der Los Angeles Auto Show 2021 an

Los Angeles (ots/PRNewswire) - VinFast, der 2017 gegründete vietnamesische Automobilhersteller, hat die globale Premiere der neuen EVs des Unternehmens auf der Los Angeles Auto Show® 2021 angekündigt. Die LA Auto Show, die vom 19. bis 28. November 2021 im LA Convention Center stattfindet, ist eine der einflussreichsten Automobilmessen der Welt. VinFast wird auf der diesjährigen Veranstaltung zwei seiner neuesten EV-Modelle vorstellen - den VF e35 und den VF e36 - und damit einen wichtigen Meilenstein im globalen Expansionsplan von VinFast setzen.

VinFast ist stolz darauf, die einzige EV-Marke zu sein, die Vietnam auf der LA Auto Show 2021 vom 19. bis 28. November 2021 vertritt. Auf der diesjährigen LA Auto Show wird VinFast die Elektro-SUV-Modelle VF e35 und VF e36 in den jeweiligen Marktsegmenten D und E vorstellen. Diese beiden EVs verfügen über ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) mit Fahrspurassistent, Kollisionswarnung, Fahrerüberwachung, vollautomatischem Parken, Summon Vehicle und vielem mehr. Darüber hinaus sind der VF e35 und der VF e36 mit Smart Infotainment ausgestattet, das unter anderem Funktionen zur Steuerung des Fahrzeugs mit Sprachassistent, virtuellem Assistenten und E-Commerce-Diensten umfasst.

Diese Fortschritte sind das Ergebnis der strategischen Investitionen von VinFast, der bahnbrechenden Forschung und Entwicklung sowie der weltweiten Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Automobilindustrie und innovativen Start-ups, die mit VinFast und Vingroup verbunden sind.

Auf der Veranstaltung wird VinFast offiziell seine globale EV-Marke und seine intelligenten und umweltfreundlichen E-Mobilitätslösungen vorstellen, die vom Technologie-Ökosystem der Vingroup erforscht und entwickelt wurden.

Diese globale Premiere markiert die offizielle Einführung der Marke VinFast EV auf dem nordamerikanischen Markt. Die Vorbestellung beginnt in der ersten Hälfte des Jahres 2022.

Le Thi Thu Thuy, stellvertretende Vorsitzende der Vingroup, berichtete: "Die weltweite Nachfrage nach hochwertigen Elektrofahrzeugen treibt die Arbeit unseres VinFast-Teams jeden Tag an. Wir haben kräftig investiert und umfangreiche Marktforschung betrieben, um Premium-EVs zu entwickeln, die die Wünsche der weltweiten Kunden erfüllen. Dies ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass wir mit dem engagierten Service und den intelligenten, qualitativ hochwertigen Produkten von VinFast auch die Herzen und Vorstellungen der anspruchsvollsten Kunden erobern können."

Die LA Auto Show 2021 markiert die Rückkehr von VinFast auf die globale Bühne seit seiner ersten Vorstellung auf dem Pariser Autosalon 2018. Dieses Mal wird VinFast offiziell in die globale EV-Revolution einsteigen und nach der weltweiten Markteinführung auf den nordamerikanischen und europäischen Märkten konkurrieren.

Laut Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show: "Wir sind sehr stolz darauf, dass der erste vietnamesische Automobilhersteller, VinFast, die LA Auto Show 2021 für sein Nordamerika-Debüt gewählt hat. Als Pionier bei der Förderung der Akzeptanz von und der Aufklärung über Elektrofahrzeuge begrüßen wir die Elektrifizierung und die EV-Marken." Frau Kaz fügte hinzu, dass "wir uns darauf freuen, die Präsenz von VinFast auf der diesjährigen Messe zu unterstützen und werden die Entwicklung ihrer Marke aufmerksam verfolgen."

Vor ihrer Ausstellung auf der LA Auto Show 2021 wird VinFast am 17. November 2021 eine Pressekonferenz veranstalten.

VinFast bietet 500 Freikarten für die LA Auto Show für EV-Liebhaber und potenzielle amerikanische Kunden an, die mit VinFast "an der Ladung teilnehmen" wollen. Die Teilnehmer können sich auf der Website registrieren, um Freikarten zu erhalten und den Live-Stream der Weltpremiere zu verfolgen: https://www.vinfastauto.com/globalpremiere.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die jährlich im Los Angeles Convention Center stattfindende LA Auto Show trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Convention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen sind vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und ist Eigentum von ANSA Productions und wird von dieser betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Ins tagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Informationen zu Vingroup

Als größtes privates Konglomerat in Vietnam ist die Vingroup in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Industrie und Dienstleistungen. In allen Sektoren, an denen sie beteiligt ist, ist Vingroup immer ein Pionier, der Markttrends anführt und Produkte und Dienstleistungen von Weltklasse in Vietnam schafft. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vingroup.net/en.

Informationen zu VinFast

VinFast ist ein Mitglied der Vingroup - der führenden privaten Multi-Industrie-Gruppe in Vietnam. VinFast wurde 2017 gegründet und besitzt in Hai Phong, Vietnam, einen hochmodernen Automobilproduktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einer Automatisierung von bis zu 90 %. Die Kapazität erreicht 250.000 Autos/Jahr und 500.000 Elektroroller/Jahr.

VinFast hat seine ersten drei Elektroauto-Modelle angekündigt: VF e34, VF e35 und VF e36. Bei diesen Modellen handelt es sich um SUVs im C-, D- und E-Segment mit herausragenden Vorteilen wie hochwertigen Produkten, wettbewerbsfähigen Preisen und ausgezeichneten Kundendienstpaketen, die gleichzeitig intelligenter und sicherer als vergleichbare ICE-Fahrzeuge sind. Darüber hinaus war VinFast einer der Pioniere bei der innovativen Einführung der Batterievermietung. Diese Politik verringert die Risiken für die Verbraucher sowie die Betriebs- und Wartungskosten und stellt gleichzeitig sicher, dass die Kosten für die Batterie ähnlich hoch sind wie die monatlichen Benzinpreise für ICE-Fahrzeuge mit ähnlicher Kapazität. Mit seiner Customer-First-Philosophie bietet VinFast eine marktführende 10-Jahres-Garantie und ist stets bemüht, seinen Kunden den höchsten Wert zu bieten.

VinFast trägt mit seinem Produkt-Ökosystem aus Elektroautos, E-Scootern und intelligenten und umweltfreundlichen E-Bussen weiterhin aktiv zur Gestaltung der nachhaltigen Zukunft Vietnams bei. Mit der Vision, ein Unternehmen für intelligente Elektrofahrzeuge zu werden, das die weltweite Revolution der intelligenten Elektrofahrzeuge vorantreibt, expandiert VinFast ab Juli 2021 auf den nordamerikanischen und europäischen Markt. Zwei der intelligenten Elektroauto-Modelle von VinFast - VF e35 und VF e36 - werden voraussichtlich Anfang 2022 auf den Weltmärkten eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://vinfastauto.com/vn_en

