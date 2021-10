Bundesheer am Nationalfeiertag: Wir schützen Österreich – Sei dabei!

Tanner: „Bundesheer bringt Live-Gefühl in Österreichs Wohnzimmer“

Wien (OTS) - Zum 26. Mal findet heuer am Nationalfeiertag die traditionelle Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres statt: Diesmal – wie schon im Vorjahr – jedoch nicht wie gewohnt unter Einladung der breiten Öffentlichkeit am Heldenplatz, sondern als sogenannter „Hybrid-Event“ mit Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender sowie auch virtuell unter www.nationalfeiertag21.at

Leistungsschau des Bundesheers unter besonderen COVID-Bedingungen.

„Die anhaltende COVID-Krise stellt die Verantwortlichen auch in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen. Ich freue mich, dass wir mit der hybriden Form der Veranstaltung, dem virtuellen Heldenplatz, der Live-Berichterstattung des ORF und privater TV-Sender trotz der geltenden Restriktionen auch heuer für besonders große Reichweite und ein Live-Gefühl in Österreichs Wohnzimmern sorgen können. Ich bedanke mich besonders auch beim ORF und interessierten privaten TV-Sender für die geplanten umfangreiche Liveberichterstattung, die heuer für besondere Reichweiten sorgen wird!“, erklärte dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.





Wir schützen Österreich. Sei´ dabei!

Das Österreichische Bundesheer macht dieses Motto bei allen Aktivitäten und Maßnahmen rund um den Nationalfeiertag 2021 erlebbar und lädt die Österreicherinnen und Österreicher auf allen Kommunikationskanälen dazu ein, in eine der Rollen des Bundesheeres selbst zu schlüpfen und so in die spannende, vielfältige (Arbeits-)Welt unserer Soldatinnen und Soldaten einzutauchen.

In fünf „Missions“ kann man virtuell selbst mit seinem eigenen Gesicht entweder in die Rolle

1. eines EUROFIGHTER-Piloten beim Abfang eines Flugzeuges

2. eines Jagdkommando-Soldaten bei einem Spezialeinsatz mit SANDVIPER-Fahrzeugen

3. eines Hubschrauber-Piloten eines AB-212 beim Katastrophenschutz, konkret der Brandbekämpfung,

4. eines ABC-Kommandanten des Dekontaminationsfahrzeuges MAMMUT oder

5. eines Kommandanten eines PANDUR EVO

schlüpfen und anschließend auf den eigenen Social Media-Kanälen teilen.



Eurofighter – 360°-Cockpit-Panorame:

Eine echte Neuheit ist die Einladung, direkt in einem Cockpit eines EUROFIGHTERS Platz zu nehmen. Dabei bekommt man ganz neue und detailreiche Einblicke – von einem Ausblick aus dem Cockpit bis hin zu Detailansichten in die Cockpiteinrichtungen des EUROFIGHTERS.

So kann sich auch heuer der interessierte Besucher über das vielfältige Aufgabenspektrum sowie über die laufenden Einsätze und aktuellen Projekte des Bundesheeres informieren. Bei den Veranstaltungen des Bundesheeres am Heldenplatz werden nur die anzugelobenden Rekruten sowie geladene Gäste teilnehmen können.



Der virtuelle Heldenplatz mit den interaktiven Clips ist ab sofort bis zum 27. Oktober verfügbar.

Gewinnspiel mit Hashtag #bundesheer: 500 Preise zu gewinnen!

In einem großen Gewinnspiel kann man insgesamt 500 Preise gewinnen - darunter auch fünf Hauptpreise, die Erlebnisse bieten, die man nicht kaufen kann, so etwa Erlebnis(halb)tage bei einem der fünf für den NFT promoteten Geräte/Einsatzverbänden, ein exklusives Wochenende bei der AIRPOWER22 in Zeltweg mit einer speziellen „behind the scenes“ Führung und einer Mitflugmöglichkeit, eine Teilnahme bei einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung des Bundesheeres mit zivilen Einsatzorganisationen sowie, viele weitere Preise von Kurbelradios über Fleece- und Softshell-Jacken bis hin zu hochwertigen Rucksäcken und vieles mehr.

Alle Teilnehmer, die einen „Actionclip“ aktivieren nehmen automatisch an der Verlosung von tollen Preisen am 28. Oktober teil.

