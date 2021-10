Lotto: Fünffachjackpot in Wien, NÖ und OÖ geknackt – je 1,9 Mio. Euro

Jackpot beim Joker – am Mittwoch warten rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - Die Lotto Runde vom vergangenen Sonntag stellte insofern eine Besonderheit dar, als es erstmals im heurigen Jahr gleich drei Sechser bei einer Ziehung gab. Dass auch alle drei zu Millionären wurden lag daran, dass es um einen Fünffachjackpot und somit um mehr als 5,7 Millionen Euro ging. Je ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich hatten das Glück, die „sechs Richtigen“ zu tippen und damit jeweils mehr als 1,9 Millionen Euro zu gewinnen.

Die Gewinner aus Wien und dem Waldviertel waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, jener aus dem Großraum Linz kreuzte den Sechser selbst an, und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als es noch um den Doppeljackpot ging. Er versah seinen Normalschein mit einer Laufzeit von fünf Ziehungen und hatte nun im vierten Anlauf Erfolg.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, und die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, was für 69 Spielteilnehmer einen Gewinn von je mehr als 8.400 Euro bedeutete. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination. Am Mittwoch geht es daher um einen Jackpot, der mit etwa 400.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Oktober 2021

3 Sechser zu je EUR 1.900.397,30 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.569,90 263 Fünfer zu je EUR 862,10 584 Vierer+ZZ zu je EUR 116,40 11.200 Vierer zu je EUR 33,70 12.669 Dreier+ZZ zu je EUR 13,40 154.781 Dreier zu je EUR 4,40 368.985 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 8 10 20 24 28 Zusatzzahl 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 69 Fünfer zu je EUR 8.432,20 4.379 Vierer zu je EUR 22,50 74.904 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 6 19 38 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 17. Oktober 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 305.996,61 - 400.000 Euro warten 19 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.469 mal EUR 88,00 14.539 mal EUR 8,00 147.867 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 2 1 8 1

