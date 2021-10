BELVEDERE 21: Performance URBAN FLOURISHING von ISABEL LEWIS

Das Belvedere 21 ist ein Ort der Begegnung. Bildende Kunst trifft hier auf Musik, Performance und Film. Isabel Lewis erfasst den Raum als Umwelt, auf die sie reagiert. In Urban Flourishing schafft sie eine Brücke zwischen dem Innen und dem Außen, was mit der offenen Architektur des modernen Pavillons korrespondiert. Das Projekt passt daher perfekt in unsere Programmierung – man darf sich auf ein sinnliches Gesamterlebnis freuen!

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere

