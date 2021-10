AVISO, 21.10.21 10.30 Uhr: Bundespräsident empfängt Präsidentin der Republik Moldau Maia Sandu zum Offiziellen Besuch in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag, den 21. Oktober 2021, die Präsidentin der Republik Moldau Maia Sandu zu einem Offiziellen Besuch in Wien empfangen.

Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren stehen ein Vier-Augen-Gespräch, ein Delegationsgespräch sowie ein gemeinsames Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm.

10.30 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Innerer Burghof) / Einlass in den Medienbereich 09.45 bis 10.15 Uhr

anschl.: Fotopoint (Bellariator)

12.00 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentschaftskanzlei) / Einlass für Medien von 11.15 bis 11.45 Uhr

Die Teilnahme an den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei ist ausschließlich nach vorheriger Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 20. Oktober 2021, 15.00 Uhr, für den jeweiligen Termin unter akkreditierungen @ hofburg.at (bitte Name, Medium, Email und Telefonnummer angeben) möglich. Für die Teilnahme ist die Vorlage eines gültigen PCR-Tests (Frist: PCR-Test max. 48 Stunden) und das Tragen einer FFP2-Maske notwendig.

