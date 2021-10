Erneut doppeltes Premiumsiegel für MCI

Hohe Qualitätsstandards in internationalen Akkreditierungsverfahren übertroffen | Doppelte Auszeichnung der FIBAA

Innsbruck (OTS) - Als einzige Hochschule Österreichs kann das MCI | Die Unternehmerische Hochschule® erneut die Auszeichnung zweier Premiumsiegel der ‚Foundation for International Business Administration Accreditation‘ (FIBAA) auf institutioneller Ebene vorweisen.

Das MCI erhält ein Premiumsiegel für das gesetzlich vorgeschriebene Institutional Audit Austria, da die Unternehmerische Hochschule® die Prüfbereiche dieses verpflichtenden Qualitätssicherungsverfahrens nicht nur erfüllt, sondern in weiten Teilen übertrifft und die Gutachter/innen die Hochschule als „herausragend und vorbildlich“ betiteln.

Des Weiteren wurde freiwillig die institutionelle Zertifizierung „Institutional Accreditation: Strategic Management“ durchgeführt, die vor allem die Strategie, Dynamik, Innovationskraft, Internationalität und Zukunftsfähigkeit der Hochschule prüft. Auch hier erhielt die Hochschule ein begehrtes Premiumsiegel, zumal sehr viele Kriterien übertroffen und sogar mit „exzellent“ beurteilt wurden.

Zeremonielle Verleihung

Im festlichen Rahmen der großen MCI-Sponsionsfeier wurden beide Premiumsiegel am 16. Oktober 2021 vor 1.000 Festgästen und 130 neuen MCI-Alumni von FIBAA Kommissionsvorsitzenden Jürgen Weigand, Professor und Dean der renommierten Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung und FIBAA Geschäftsleiterin Diane Freiberger in Anwesenheit des Leiters der Wissenschaftssektion im BMBWF Elmar Pichl sowie der Wissenschaftslandesrätin und Vorsitzenden der MCI-Generalversammlung Annette Leja verliehen.

FIBAA

Die Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) mit ihrer Geschäftsstelle in Bonn agiert als europäische Akkreditierungsagentur mit ergänzenden nationalen Anerkennungen. Ein Premiumsiegel wird ausschließlich an Hochschulen verliehen, die in den wesentlichen Leistungsbereichen exzellente Qualität aufweisen und die hohen Akkreditierungsstandards noch deutlich übertreffen.

Aus Sicht der FIBAA-Gutachter/innen beeindruckt die Unternehmerische Hochschule® neben vielerlei weiteren Kriterien in besonderer Weise durch das herausragende Studienangebot, die hohe akademische Qualität, die dynamische Herangehensweise und innovative Maßnahmen in sich rasch verändernden gesellschaftlichen Situationen wie z.B. der Online-Lehre. Auch die Positionierung des MCI als Zentrum für wissenschaftlichen Dialog, Innovation und internationale Begegnung, die nachweislich gelebt und aktiv gepflegt werden, wird als erstklassig bewertet.

