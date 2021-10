Gaal: Thementag „Frauen und Wohnen“ am 20.10. im Frauenzentrum der Stadt Wien

Mittwoch von 9-17 Uhr: Schwerpunkt mit der Wohnberatung Wien – Kostenlose telefonische Beratung

Wien (OTS) - „Die Situation am Wohnungsmarkt stellt gerade Frauen oft vor besondere Herausforderungen. Nicht nur, aber gerade im Fall einer Trennung oder Scheidung stellt sich oft die Frage, wie man eine leistbare Wohnung findet. Daher setzen wir im Frauenzentrum einen Beratungsschwerpunkt. Die Expertinnen der Wohnberatung und des Frauenzentrums geben kostenlos Auskunft – ob es um den Wohnbonus für Alleinerziehende geht oder um andere Themen rund ums Wohnen. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und Frauen mit Beratung zu helfen. Im Frauenzentrum sind Expertinnen für die Wienerinnen da – und helfen weiter“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Frauenzentrum: Thementag „Frauen und Wohnen“ mit der Wohnberatung Wien

Am 20.10. von 9 bis 17 Uhr dreht sich im Frauenzentrum der Stadt Wien alles um das Thema Wohnen. Am 6. Thementag im Frauenzentrum bieten Sozialarbeiterinnen des Frauenzentrums und Expertinnen der Wohnberatung Wien von 9 bis 17 Uhr telefonische und kostenlose Erstberatung an.

Rufen Sie im Frauenzentrum unter 01/408 70 66 an, wenn Sie folgende Fragen haben:

Welche Voraussetzungen gibt es, um eine Gemeindewohnung zu erhalten? Erfülle ich diese Voraussetzungen?

Welche sonstigen geförderten Wohnmöglichkeiten gibt es in Wien?

Was kann ich tun, wenn ich die Voraussetzungen für Gemeindewohnung oder sonstige geförderte Wohnung nicht erfülle, aber mir eine Wohnung am privaten Wohnungsmarkt nicht leisten kann?

Ich habe vor mich scheiden zu lassen, kann ich bereits jetzt einen Antrag auf ein Wiener Wohnticket stellen?

Welche Voraussetzungen müssen für die Wohnbeihilfe erfüllt werden?

Frauenzentrum: Kostenlose Beratung für die Wienerinnen an fünf Tagen pro Woche

Das Stadt Wien Frauenzentrum in der Rathausstraße 2 (Innere Stadt) ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Wien für Wienerinnen. Ein Team aus Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen informiert und bietet kostenlose Erstberatung. Die Beraterinnen finden in einem Erstgespräch heraus, ob eine Beratung im Frauenzentrum bereits ausreicht oder welches weiterführende Beratungsangebot für die individuelle Situation der Frau das passendste ist.

Das Frauenzentrum hat sich nach zwei Jahren (1.8. 2019 bis 31.7.2021) als Beratungseinrichtung gut etabliert. Es zeigt mit 5996 Kontakten in den ersten 24 Monaten eine sehr hohe Auslastung. Die Beratung ist vertraulich, auf Wunsch anonym und ist für alle Frauen in Wien kostenlos – an fünf Tagen in der Woche. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr, Freitag: 9 bis 16 Uhr.



Coronabedingt erfolgt die Beratung zurzeit verstärkt telefonisch (01/408 70 66) und per E-Mail unter frauenzentrum @ wien.at. Auch individuelle Rückrufe sind möglich! Für einen persönlichen Beratungstermin ist eine telefonische Voranmeldung notwendig. Die Beratung findet unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus statt.

frauenzentrum.wien.gv.at

Frauenzentrum: 01/408 70 66 / Schluss

