ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe setzt Jugendschutzkennzeichnung und Inhaltsdeskriptoren auf allen Sendern und Online-Plattformen um

Wien (OTS) - Ab 19. Oktober erweitert ProSiebenSat.1 PULS 4 die Jugendschutzkennzeichnung auf all ihren Sendern (PULS 4, ATV, PULS 24, ATV2, ProSieben Austria, SAT.1 Österreich, sixx Austria, kabeleins austria, kabeleins Doku austria, ProSieben MAXX Austria, SAT.1 GOLD Österreich) und Online-Plattformen. Damit setzt Österreichs größte Privatsendergruppe die neuen europarechtlichen Vorgaben für europäische Fernsehsender und Online-Abrufdienste um.

Ziel ist es, damit für Kinder und Jugendliche den Jugendschutz durch akustische und optische Altershinweise sowie Inhaltsdeskriptoren nochmals zu erhöhen und einen hohen Maßstab an Sicherheit vor potentiell beeinträchtigenden Inhalten für junge Zuseher:innen zu garantieren.

Ab morgen sind die Altershinweise wie folgt definiert: 12+, 16+ oder 18+. Diese Hinweise werden gut sichtbar am Beginn eines Sendungsformats am linken bzw. bei ATV2 am rechten oberen Bildschirmrand eingeblendet sowie akustisch verstärkt. Zusätzlich werden inhaltliche Informationen zum Jugendschutz angezeigt. Diese sogenannten Inhaltsdeskriptoren sind „Gewalt“, „Angst“, „Sex“ oder „Desorientierung“ und werden für einige Sekunden eingeblendet.

Diese Kennzeichnungen erfolgen auf sämtlichen Sendern und allen Online-Plattformen der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe.

Laut gesetzlicher Vorgaben weiterhin nicht gekennzeichnet werden Nachrichten und Sendungen zur politischen Information.

Weitere Informationen unter https://www.puls4.com/Konfiguration/Footernavigation/Jugendschutz-bei-ProSiebenSat.1-PULS-4-914085 und https://www.atv.at/service/nutzungsbedingungen/jugendschutz sowie unter https://www.jugendmedienschutz.at/ und in Folge auch im Teletext.

