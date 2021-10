Grüne NÖ: Team der Grünen Niederösterreich für Landtagswahl steht: Helga Krismer Nummer 1

Landesliste Platz 1 bis Platz 10 beim Grünen Landeskongress in Waidhofen/Ybbs gewählt

St. Pölten (OTS) - 90 Prozent der Delegiertenstimmen machten es am Sonntag beim Landeskongress in Waidhofen an der Ybbs fix: Helga Krismer, 49 Jahre, geht zum zweiten Mal bei einer Landtagswahl in Niederösterreich als Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich ins Rennen.

Weitere Kandidat:innen auf der Liste für kommende Landtagswahl in Niederösterreich:

Listenplatz 2: Georg Ecker, 35 Jahre – Landtagsabgeordneter aus Hollabrunn / Bezirk Hollabrunn

Listenplatz 3: Silvia Moser, 56 Jahre – Landtagsabgeordnete aus Rudmanns bei Zwettl / Bezirk Zwettl

Listenplatz 4: Dominic Hörlezeder, 37 Jahre – Vizebürgermeister und Landesbediensteter aus Amstetten/Bezirk Amstetten

Listenplatz 5: Simone Jagl, 48 Jahre - Montessori Tagesmutter aus Biedermannsdorf / Bezirk Mödling

Listenplatz 6: Fabian Schindelegger, 22 Jahre – Verwaltungsbediensteter aus St. Pölten / Bezirk St. Pölten

Listenplatz 7: Laura Ozlberger, 22 Jahre - Studentin aus Waidhofen/Thaya / Bezirk Waidhofen/Thaya

Listenplatz 8: Johann Gansterer, 32 Jahre – Vizebürgermeister und Landschaftsgestalter aus Neunkirchen / Bezirk Neunkirchen

Listenplatz 9: Selina Prünster, 41 Jahre – Gemeinderätin und Klubobfrau der Grünen Wiener Neustadt aus Wiener Neustadt / Bezirk Wiener Neustadt

Listenplatz 10: Dietmar Pfeiler, 51 Jahre – Stadtrat für Umwelt aus Stockerau/ Bezirk Korneuburg

