SoHo Österreich Bundeskonferenz: Mario Lindner als Bundesvorsitzender wiedergewählt!

SoHo fordert Verankerung von LGBTIQ-Rechten in der Verfassung und echte Fortschritte für mehr Gleichberechtigung

Wien (OTS/SK) - „Menschenrechte sind eine soziale Frage“ – unter diesem Motto stand die Bundeskonferenz der SoHo Österreich in Wien. Am Wochenende wurde dabei SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner mit 98 Prozent als Bundesvorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation wiedergewählt. Gemeinsam mit ihm wurden auch Bundessekretär Sebastian Pay und die stv. Bundesvorsitzenden Tatjana Gabrielli und Camila Garfias, sowie der neue Bundesvorstand gewählt. Im Zuge der Konferenz machte die SoHo den andauernden Stillstand für die Gleichberechtigung der LGBTIQ-Community auch unter der türkis-grünen Bundesregierung zum Thema und forderte längst überfällige Fortschritte wie den umfassenden Diskriminierungsschutz und die freie Personenstandswahl ein. Der neugewählte Vorsitzende Lindner betonte: „Wir geben uns aber nicht damit zufrieden, endlich die Gleichberechtigung zu bekommen, die uns seit Jahrzehnten von der ÖVP verweigert wird. Es muss klar sein, dass die LGBTIQ-Community mehr verdient hat – nämlich insbesondere, dass die Republik unsere Menschenrechte auch endlich in vollem Umfang verankert: Wir fordern daher den Schutz vor Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität in der Bundesverfassung!“ ****

Die SoHo Österreich ist heute die größte politische LGBTIQ-Organisation in Österreich. „Wir organisieren Aktivist*innen für Gleichberechtigung und Solidarität in ganz Österreich und in jedem Bundesland“, so Lindner. „LGBTIQ-Personen leben eben nicht nur in den großen Ballungsräumen, sondern im ganzen Land. Und echter Einsatz für die Rechte unserer Community ist immer auch der Kampf für bessere Löhne, gerechte Vermögensverteilung und eine Politik, die nicht einzelne Gruppen ausschließt oder unsichtbar macht. Genau das unterscheidet uns von all jenen, die Gleichberechtigung nur für einige wenige einfordern und soziale Gerechtigkeit ausklammern – wir wissen, dass Menschenrechte immer eine soziale Frage sind!“ Für die kommenden Jahre setzte sich die SoHo Bundeskonferenz das Ziel, die Verankerung in ganz Österreich noch weiter voranzutreiben. Arbeitsschwerpunkte werden neben der rechtlichen Gleichstellung insbesondere die Arbeit in der Kommunalpolitik, die Rechte transidenter Menschen und die internationale Vernetzung sein. (Schluss) ar

