NÖ Landtagswahl: Helga Krismer erneut Spitzenkandidatin der Grünen

Landessprecherin der Grünen NÖ am Sonntag in Waidhofen an der Ybbs zur Nummer 1 gewählt

St. Pölten (OTS) - 90 Prozent der Delegiertenstimmen machten es am Sonntag beim Landeskongress in Waidhofen an der Ybbs fix: Helga Krismer geht zum zweiten Mal bei einer Landtagswahl in Niederösterreich als Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich ins Rennen.

Helga Krismer, Vizebürgermeisterin aus Baden und seit 18 Jahren im NÖ Landtag fühlt sich durch das hohe Votum in ihrer Arbeit bestätigt: "Unsere Ziele sind klar und einfach: Wir wollen ein Überleben in naher Zukunft und ein gutes Leben für jede Person in unserem Land. Es geht bei der nächsten Landtagswahl um mehr Stimmen für eine intakte Umwelt. Wir kämpfen mit der Jugend gemeinsam gegen die Klimakrise und gestalten mit ihnen die Zukunft. Wir wollen eine Partei sein, die weiterhin Haltung zeigt, wo andere Hass säen und die gestärkt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wie bisher auf die Finger schaut. "

„Wir übernehmen dort Verantwortung, wo die ÖVP in Niederösterreich weiterhin auf Straßen, dritte Piste, Gewerbegebiete und Massentierhaltungen beharrt. Mit einem großartigen Team, einer motivierten Basis werden wir die starke Grüne Stimme für ein gutes Leben in Niederösterreich sein", zeigt sich Helga Krismer kämpferisch.

