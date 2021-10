Breuninger expandiert nach Polen

Stuttgart (ots) - Nach Österreich (2017) und der Schweiz (2019) expandiert Breuninger noch im Oktober 2021 online nach Polen und liefert damit die schönen Dinge des Lebens erstmals ins nicht-deutschsprachige Ausland. Der geplante Start des neuen Online-Shops www.breuninger.com/pl im Nachbarland ist ein weiterer, elementarer Schritt in Richtung Internationalisierung und Teil der ambitionierten Wachstumsstrategie des Fashion- und Lifestyle-Unternehmens.

Mit mehreren hundert Millionen Besuchern pro Jahr zählt www.breuninger.com zu den mit Abstand erfolgreichsten E-Commerce-Anbietern im Premiumsegment im deutschsprachigen Raum. Mit dem bevorstehenden Start des neuen Online-Shops in Polen nimmt das Unternehmen jetzt Kurs auf den europäischen Markt.

Noch im Oktober 2021 können nun auch polnische Kundinnen und Kunden auf www.breuninger.com/pl rund 1.500 internationale Designer-Marken und ausgesuchte Newcomer Brands entdecken. Das Sortimentsangebot startet weitestgehend analog zu dem der bereits bestehenden Breuninger Online-Shops in Österreich und der Schweiz und bietet in Polen zukünftig eine einzigartige Auswahl in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle.

Sowohl der Online-Shop als auch der Kundenservice werden vollständig in polnischer Sprache angeboten. Bereits zum Jahresende 2021 stehen die lokal etablierten Online-Zahlungsverfahren P24 und BLIK zur Verfügung. Der Versand der Bestellungen erfolgt aus dem Breuninger Warendienstleistungszentrum in Sachsenheim nahe dem Hauptsitz des Unternehmens in Stuttgart. Kundinnen und Kunden erhalten ihre Bestellungen innerhalb von drei bis fünf Werktagen. Zum Start von www.breuninger.com/pl entfallen die Versandkosten für Bestellungen aus Polen.

Breuninger CEO Holger Blecker über den neuen Online-Shop: "Mit Freude und Spannung blicken wir auf unsere erste Online-Expansion außerhalb der DACH-Region. Unser Nachbarland Polen ist ein äußerst interessanter, dynamisch wachsender Markt mit einer hohen Online-Affinität. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot an Premium und Luxury zukünftig das wachsende Interesse von polnischen Kundinnen und Kunden an Premium- und Designer- Fashion und Accessoires bedienen können."

Breuninger verfolgt ambitionierte Wachstumsziele und plant mit seinem kuratierten Angebot an Premium, Luxury und Designer-Brands einen stetigen Ausbau des eigenen Online-Bereichs in Europa. Die Expansion des Unternehmens in weitere Märkte wird derzeit intensiv geprüft.

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen zeichnet sich durch ein einzigartiges Omnichannel-Angebot in Service und Sortiment aus. Seit mehreren Jahren investiert Breuninger zudem massiv in das eigene Tech-Team und in die digitale Weiterentwicklung von www.breuninger.com, um Kundinnen und Kunden auch das Online-Shopping so inspirierend und angenehm wie möglich zu machen.

