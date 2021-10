Grüne Wien starten Programmprozess „Deine Idee wird Programm“

Wien (OTS) - Die Grünen Wien starten heute ihren Programmprozess „Deine Idee wird Programm“. In den kommenden zwei Jahren wollen die Grünen gemeinsam mit allen Wiener:innen, Expert:innen, der Wissenschaft, NGOs und der Zivilgesellschaft ein Grundsatzprogramm erarbeiten. In verschiedenen Beteiligungsformaten werden grundlegende Fragen des Stadtlebens sowie relevante Zukunftsthemen aufgegriffen.

„Wir Grüne laden alle, die hier leben, ein, die Zukunft in Wien gemeinsam zu gestalten. Egal, ob es dabei um’s Klima, um Bildung, um soziale Gerechtigkeit, um Fragen der Mobilität, der Solidarität oder der gesellschaftlichen Transparenz geht: Wir spüren und wissen, dass „more of the same“ nicht mehr genug ist“, so die frisch gewählte Doppelspitze der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus.

Den Auftakt bildet eine große Online-Befragung. Unter deine-idee-wird-programm.at können ab sofort Ideen für Wien eingebracht werden.

