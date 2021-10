riz up Gründerzentrum Berndorf feierte 20-jähriges Bestehen

LR Danninger: Professionelles Service für alle, die gründen und wachsen wollen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Die niederösterreichischen Gründerinnen und Gründer sind die Arbeitgeber von morgen, daher ist mir ihre individuelle Unterstützung sehr wichtig. Unsere Gründeragentur riz up bietet hier in Berndorf mit einem eigenen Gründerzentrum und dem Beratungsbüro ein professionelles Service für alle, die gründen und wachsen wollen!“ begrüßte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger anlässlich der Feier zu 20 Jahre riz up Berndorf.

Das riz up Gründerzentrum in Berndorf ist ein Ort, wo Beratung auf Mietfläche trifft: Die über 700 Quadratmeter boten insgesamt 50 eingemieteten Unternehmen und Organisationen in den letzten 20 Jahren Platz, das riz up Team vor Ort steht kostenlos für Beratungen und Coachings sowie Webinare und Seminare zu vielen betriebswirtschaftlichen Themen, von Businessplan bis Marketing, von Vertrieb bis Verkauf zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem Berndorfer Bürgermeister Franz Rumpler, riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt, Landtagsabgeordneten Josef Balber, Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Kooperationspartner und geladenen Gästen blickte Landesrat Danninger auf die erfolgreichen 20 Jahre des riz up Berndorf und vor allem auch in die Zukunft:

„Niederösterreich kommt schneller aus der Krise als andere Regionen Österreichs und Europas. Wir sehen viele Anzeichen, dass uns nun eine gute Wachstumsphase bevorsteht. Hier in Berndorf arbeiten Stadt und Land Hand in Hand, um Unternehmertum zu fördern und zu unterstützen. Danke an die Stadt Berndorf für das gemeinsame Gründerzentrum und die erfolgreiche Zusammenarbeit.“.

Beim Jubiläums-Get-Together erzählten vier riz up Kundinnen bzw. Kunden über ihre persönliche Unternehmens-Erfolgsgeschichten: Andreas Gruber, der als Krimi-Bestseller-Autor seit langem selbstständig ist, sich gut an die Anfänge als Jung-Unternehmer erinnern kann und sein neues Buch „Todesschmerz“ mitgebracht hatte. Rudolf Herzog, der sein Unternehmen „Agronetwork Handels- und Vermittlungsagentur GmbH“ 2007 gründete und seither mit seinem Team als Broker für nationale und internationale Betriebe im Bereich Saatgutproduktion und Getreidehandel seinen Firmensitz im riz up Gründerzentrum Berndorf hat. Gerald Zenger, der als Meister Zenger vielen durch seinen hochwertig gerösteten Kaffee bekannt ist. Die Kaffeerösterei startete 2017 im riz up Gründerzentrum Berndorf und hat mittlerweile viele Vertriebspartner. Und Petra Mrak hat 2021 ihre Zauberwerkstatt Krümel im riz up Gründerzentrum Berndorf gegründet und bietet als Wollfachfrau und Kräuterpädagogin vieles, was Körper und Seele guttut.

Nähere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail: hofer @ riz-up.at; Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail: andreas.csar @ noel.gv.at.

