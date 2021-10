Grüne Wien wählen heute Doppelspitze auf 85. Landesversammlung – „Spürbar. Klar. Wirksam“

Wien (OTS) - Im Congress Center der Messe Wien startete heute vormittag die 85. Landesversammlung der Grünen Wien. Judith Pühringer und Peter Kraus werden zur Doppelspitze gewählt.

In ihrer Rede gingen Pühringer und Kraus auf die Situation in der Bundesregierung ein: „Jetzt braucht es vor allem zwei Dinge: Stabilität und einen klaren Fokus auf die Arbeit für die Menschen in unserem Land. Wir stehen heute auch deshalb zu zweit hier, weil wir eine andere politische Kultur wollen. Wir wollen Kooperation an der Spitze statt einsamer Wolf. Wir wollen Respekt statt Ellbogentechnik. Wir wollen unterschiedliche Stimmen hören statt Message Control“, so Pühringer und Kraus in ihrer gemeinsamen Rede.

Die Rot-Pinke Stadtregierung mache starke Grüne in Wien notwendig: „Wien braucht uns, weil Rot und Rosarot die Stadt im Stich lassen. Wien war einmal visionär – vom Bau der Donauinsel bis zur 365 Euro Jahreskarte oder der Mariahilfer Straße. Heute hat man den Retourgang eingelegt. Kaum waren wir Grüne aus der Stadtregierung, hat Michael Ludwig schon seine Bagger losgelassen und alle Klimaschutz-Projekte abgesagt: Reinprechtsdorfer Straße, Praterstraße, Verkehrsberuhigung um den Ikea. Überall ist das Motto: Weniger Grün - mehr Grau. Die Wiener SPÖ hat in der Klimapolitik einen Weg eingeschlagen, der in die 1970er Jahre führt“, so Kraus.

„Wir sehen, was passiert, wenn wir nicht in der Regierung sind: Nicht nur die Bagger fahren auf, auch die Mindestsicherung wird gekürzt, Gewaltschutzprojekte im Grätzl blockiert und das Wiener Bildungsversprechen wird ohne Not von den Neos gebrochen. Wir sehen also: es braucht uns Grüne. In Neubau, in der Josefstadt, in Währing, von der Zollergasse über die Lange Gasse bis zum Johann-Nepomuk-Vogl Platz spüren die Wiener:innen, welchen Unterschied es macht, wenn Grüne regieren. Das gilt für alle 23 Bezirke“, so Pühringer.

Gleichzeitig erfolgt heute der Kick-off zum Programmprozess „Deine Idee wird Programm“. „Spürbar. Klar. Wirksam. Das ist unser Wiener Auftrag. Wir wollen die Partei öffnen in einem Programmprozess, wie ihn die Wiener Grünen noch nie erlebt haben - und wir starten heute damit. Wir wollen die Wiener Grünen zur politischen Kraft machen, die den Führungsanspruch in dieser Stadt stellt. Die die besten Ideen, die besten Visionen, die besten Lösungen für die Zukunft hat, an denen sich alle andere Parteien messen müssen“, so Pühringer und Kraus abschließend.

