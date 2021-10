Honigernte am Rathausdach mit Stadtchef und Stadt-Imker

Wien (OTS/RK) - Mehr als 5.000 Bienenvölker leben in Wien. Seit 2014 stehen auch mehrere Bienenstöcke am Rathaus-Dach. Sie sind Teil des aktiven Bienenschutzes der Stadt. Die Rathaus-Bienen produzieren pro Jahr rund 180 Kilo Honig. Jetzt war für Stadt-Imker Alfred Hauska Erntezeit. Dabei wurde er vom Hausherren im Rathaus, Bürgermeister Michael Ludwig, begleitet.



„Die Stadt Wien setzt sich aktiv für den Bienenschutz ein. Dazu gehört einerseits die Unterstützung von ökologischer Landwirtschaft. Außerdem werden in Wien Wiesen in Parkanlagen und andere Grünflächen naturnah belassen. Das Ziel ist, den Bienen ausreichend Futter zu garantieren“, erklärt Stadtchef Ludwig.

Knapp die Hälfte der Fläche Wiens ist Grünfläche. Damit bietet die Großstadt mit Parkanlagen, Alleen, Kleingärten, Blumenkisterl und G’stettn das Jahr über reichlich blühende Nahrung, aus denen die Stadt-Bienen Honig produzieren können. Insbesondere der Rathauspark mit seinem alten Baumbestand bietet den Rathaus-Bienen ein breites Nahrungsangebot direkt in der Nachbarschaft.

Rathaus-Imker Hauska hat sich mit seinem Schwiegersohn Michael Drachsler die Stadt-Imkerei zur Aufgabe gemacht. Die zwei Erwerbsimker betreuen mit Hingabe und Geduld rund 80 Bienenvölker in Wien und Umgebung. Einige davon auf prominenten Stadt-Dächern - neben dem Rathaus etwa am Hotel Steigenberger in der Herrengasse und der Kontrollbank in der Strauchgasse in der City. Der Honig vom Rathausdach dient einem guten Zweck und wird für Charity-Events verwendet.

Bilder in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) ato

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse