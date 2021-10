ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 17. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit rund einer Woche hat Österreich einen neuen Bundeskanzler. Nach dem Wechsel von Sebastian Kurz in den Nationalrat hat Alexander Schallenberg die Regierungsgeschäfte übernommen. Damit hat die türkis-grüne Koalition ihre schwerste Krise – vorerst – überstanden. Schallenberg betont jedoch, „weiterhin eng mit Sebastian Kurz zusammenzuarbeiten“. Wie wird sich die Regierung unter dem neuen Kanzler verändern? Welche Rolle spielt Sebastian Kurz künftig? Wie wird sich die ÖVP verändern? Hält die Koalition? Wie sehr hat sich das politische Klima verändert?

Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 17. Oktober 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Alexandra Föderl-Schmid

„Süddeutsche Zeitung“

Christian Rainer

„profil“

Manfred Perterer

„Salzburger Nachrichten“

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

