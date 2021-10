FP-Landbauer: Offener Brief von 52 (!) Ärzten ist vernichtendes Zeugnis für schwarz-grüne Corona-Politik!

FPÖ NÖ fordert sofortiges Ende des immer radikaler werdenden Impfzwanges

St. Pölten (OTS) - In einem offenen Brief kritisieren 52 (!) österreichische Mediziner – darunter auch Universitätsprofessoren -den Impfpflicht-Kurs der Regierung sowie das Auftreten des Ärztekammerpräsidenten. „Wir wollen politisch weder einer direkten noch einer indirekten Impfpflicht das Wort reden“, so die Ärzte in ihrer Stellungnahme. „Das ist ein vernichtendes Zeugnis von fachkundigen Medizinern für die Politik, die seit Monaten von ÖVP, Grünen und mit tatkräftiger Unterstützung der SPÖ vorangetrieben wird. Diese Mediziner haben ein Recht, gehört zu werden. Das sind mit Sicherheit weder Verschwörungstheoretiker noch Aluhutträger. Mit diesem Argument kommt die ÖVP spätestens jetzt nicht mehr durch“, verweist Landbauer darauf, dass sich unter den Unterzeichnern Universitätsprofessoren, Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin sowie Primarärzte finden. „Die Regierung hat ihren Impfdruck und obrigkeitsstaatlichen Impfzwang sofort einzustellen. Das gilt insbesondere für das Bundesland Niederösterreich, wo die ÖVP das mit Abstand radikalste Impfregime aufgestellt hat und der Impfdruck sowohl auf Kinder, als auch auf Arbeitnehmer immer heftiger wird!“, fordert Landbauer eine Reaktion der politischen Verantwortungsträger.

Die Ärzteschaft bestätigt zudem die gesellschaftliche Spaltung, die ÖVP und Grüne mit ihrem Corona-Kurs zu verantworten haben. „Am allerwenigsten möchten wir, dass durch die Ärzteschaft die wegen der Covid-Thematik ohnehin schon bestehende Spaltung in der Bevölkerung weiter vorangetrieben wird. Wir halten das für den falschen Weg, denn wir wollen zuallererst unserer ärztlichen Pflicht nachkommen und alle Patienten gleich gut versorgen – egal, ob sie geimpft oder ungeimpft sind oder sich sonst in irgendeiner Weise voneinander unterscheiden“, so die Medizinier in ihrem offenen Brief.

„Es ist allerhöchste Zeit, den Corona-Wahnsinn mit all den Zwangsmaßnahmen und Erpressungsversuchen der Bevölkerung zu beenden. Das Virus wird bleiben, damit müssen wir leben lernen“, sagt Landbauer.

